Korbball: TSV Thedinghausen verliert erst im Finale

+ © nk Freuen sich über die Vizemeisterschaft, hinten von links: Thedinghausens Sina Cordes, Jette Ahlers, Mathilda Schade, Lenja Sengerob, Josephine Finke, Lina Reks, Elke Dahme. Unten: Anna Prößler, Zoey Anders, Anna Lena Dörfling, Maira Linke. Liegend: Nori Voß. © nk

Gute Ergebnisse verzeichnete der Korbball-Nachwuchs aus Thedinghausen und Emtinghausen bei den Landesmeisterschaften.

Thedinghausen – Während die Korbballerinnen des TSV Thedinghausen bei den Landesmeisterschaften in der Altersklasse 12/13 die Vizemeisterschaft feierten, verpasste die B-Jugend des TSV Emtinghausen denkbar knapp eine Medaille. Im Spiel um Platz drei setzte es eine unglückliche Niederlage nach Vier Meter-Werfen gegen den TSV Ingeln-Oesselse.

Als Viertplatzierter der Bezirksoberliga nahm Emtinghausen als Nachrücker an den Titelkämpfen teil. „Wir wussten, dass es nicht einfach werden wird“, gab Trainerin Maren Schäfer zu. In den beiden Gruppenspielen überzeugte ihr Team mit einer guten Abwehrleistung. Im Angriff wurden jedoch zu viele Würfe vergeben und es setzte zwei Niederlagen. Im Überkreuzspiel blieb die letzte Chance auf das Halbfinale. Früh ging Emtinghausen gegen Hambergen in Führung. Durch sicher verwandelte Freiwürfe des Gegners kassierte der TSV aber immer wieder Gegentreffer und geriet 9:11 in Rückstand. „Ohne springende Korbfrau konnten wir dagegen leider wenig ausrichten“, so Schäfer. Die letzten Minuten gehörten jedoch Emtinghausen – das Team drehte die Partie und siegte mit 13:11. Im Halbfinale gegen den SV Heiligenfelde setzte es jedoch ein 3:7. Es blieb der Kampf um die Bronzemedaille gegen Ingeln-Oesselse. Wie im Gruppenspiel am Vortag war es ein umkämpftes Spiel. Bis zum Ende der regulären Spielzeit stand kein Gewinner fest (4:4). In der Verlängerung legte Emtinghausen zunächst mit zwei Treffern vor, ehe sich Ingeln-Oesselse mit zwei Treffern absetzte. „Wir haben nicht aufgegeben und in der letzten Minute den Führungstreffer erzielt“, erklärte Schäfer. Mit dem Abpfiff traf der Gegner jedoch zum 8:8-Ausgleich. „Im Vier-Meter-Werfen lagen unsere Nerven komplett blank, wir haben leider alle drei Versuche verworfen. Damit haben wir eine Medaille knapp verpasst, es war aber trotzdem eine gute Mannschaftsleistung an diesem Wochenende“, resümierte Maren Schäfer.

Emtinghausen verliert das Spiel um Platz drei unglücklich im Vier-Meter-Werfen

Trotz der schwierigen Vorbereitung während der Osterferien setzten sich die C-Jugendlichen des TSV Thedinghausen in beiden Gruppenspielen souverän durch. Immer wieder führten die Doppelpässe mit der Kreisläuferin zum Korberfolg, sodass die Mannschaft von Elke Dahme den Ovelgönner TV mit 10:5 besiegte und auch gegen den TB Stöcken gelang ein 10:4. „Die Mädels haben schöne Spielzüge gezeigt. Alle haben immer wieder die freie Mitspielerin gefunden“, zeigte sich Dahme zufrieden. Im Halbfinale ging es erneut gegen Stöcken. „Nachdem wir den ersten Vergleich deutlich gewonnen hatten, war ich schon gespannt, wie die Mädels damit umgehen. Das haben sie wirklich gut gemacht und sind früh in Front gegangen“, gab die Trainerin zu. Stöcken konnte zwar noch einmal verkürzen, doch am Ende setzte sich das Dahme-Team mit 11:7 durch. Das Finale gegen den Bezirksnachbarn aus Sudweyhe gestaltete sich bis zum Seitenwechsel ausgeglichen – 2:3. In Halbzeit zwei glich Thedinghausen aus, nutzte aber in der Folge die Chancen zur Führung nicht. Sudweyhe hingegen brachte drei Treffer in Folge im Korb unter und verteidigte die Führung bis zum 6:4-Endstand. „Die Mädels haben richtig gut gekämpft, tolle Leistungen gezeigt und sich gesteigert. Ich bin sehr zufrieden mit dem zweiten Platz“, freute sich Elke Dahme. nk