Korbball: TSV Thedinghausen erobert Aufstiegsplatz zurück

Von: Neele Knief

Hielt Thedinghausen gegen Sudweyhe im Match: Katharina Boldt. Am Ende feierte das Dahme-Team zwei Siege und kletterte auf den Aufstiegsplatz. Archiv © Westermann

Für die Korbballerinnen des TSV Thedinghausen stand der letzte Spieltag in der Niedersachsenliga vor der Winterpause auf dem Plan. Ziel war es, den zweiten Tabellenplatz und damit den Aufstiegsplatz, zurückzuerobern. Mit der Maximalausbeute von vier Punkten ist das auch gelungen.

Thedinghausen – Gegen den TuS Sudweyhe kämpfte sich der TSV zurück, drehte die Partie und gewann 8:5. Einen erfolgreichen Jahresabschluss gab es im Anschluss dank des 15:6-Sieges gegen den TV Stuhr.

Katharina Boldt hält Team im Match

TSV Thedinghausen - TuS Sudweyhe 8:5 (3:3): Auf den schnellen 0:1-Rückstand fand Thedinghausen direkt eine Antwort und erzielte den Ausgleich. Auch in der Folge legte der TuS Sudweyhe zweimal vor, doch beide Male hielt Katharina Boldt ihre Mannschaft im Match, indem sie den Spielstand egalisierte. Nach der Pause zog der TuS in einem temperamentvollen Spiel sogar mit zwei Treffern davon. Eine Thedinghäuser Auszeit und die darauffolgenden zwei Konter-Treffer brachten die Wende. Dank eines verwandelten Freiwurfs ging Thedinghausen dann erstmals in Führung und gab diese auch nicht wieder ab. „In einem Spiel auf Augenhöhe haben wir um jeden Korb gekämpft und am Ende als Team gewonnen. Das sind zwei wichtige Punkte“, zeigte sich Trainerin Elke Dahme zufrieden.

Dahme-Team trotz Schwächephase souverän

TSV Thedinghausen - TV Stuhr 15:6 (7:1): Um sich erstmals einen Vorsprung auf Platz drei und vier zu erarbeiten, sollte auch gegen den TV Stuhr ein Sieg her. „Auch wenn wir das Hinspiel für uns entschieden haben, durften wir den Gegner nicht unterschätzen“, so Dahme. Gegen das Stuhrer Team, das an diesem Tag auf beide Stamm-Korbhüterinnen verzichten musste, führte der TSV schnell mit 4:0. Zur Halbzeit lag die Mannschaft bereits mit 7:1 in Front. Zwar verkürzte Stuhr nach dem Seitenwechsel zweimal, schaffte aber die Trendwende aber nicht. „Dass wir in jeder Partie eine kurze Schwächephase haben, daran haben wir uns fast schon gewöhnt. Diesmal haben wir unseren Vorsprung souverän verteidigt“, gab Elke Dahme zu. Am Ende hatte der Gegner nicht mehr viel entgegenzusetzen und so freute sich das Dahme-Team über einen 15:6-Erfolg: „Aufgrund der Niederlagen von Barrien und einer Niederlage von Heiligenrode, überwintern wir jetzt auf Platz zwei – erstmals auch mit zwei Punkten Vorsprung“.

TSV Thedinghausen: Janne Scheeper (6 Körbe), Mirjana Hahl (5), Katharina Boldt (4), Neele Knief (3), Insa Bargmann (2), Judith Gätje (2), Vanessa Rippe (1), Valerie Rippe, Dorothea Schley.