Korbball: TSV Emtinghausen bejubelt Wiederaufstieg in die Niedersachsenliga

Von: Neele Knief

Großer Jubel – Emtinghausen kehrt in die Niedersachsenliga zurück. Hinten v.l.: Sarah Hahmann, Kristin Bollhorst-Schwarzer, Alina Schumacher, Louisa Fenken, Elisa Engelke. Vorne: Michelle Sülow, Cara Bollhorst, Jelena Hops, Lena Schäfer, Angela Wortmann. © Verein

Nach nur einer Saison in der Korbball-Bezirksoberliga feierte der TSV Emtinghausen die direkte Rückkehr in die Niedersachsenliga. Bei den Aufstiegsspielen sicherte sich das Team den zweiten Aufstiegsplatz. Gegen zwei Vertreter aus dem Bezirk Hannover-Süd sowie einen aus Weser-Ems galt es, sich durchzusetzen.

Emtinghausen – Zunächst musste die Mannschaft von Angela Wortmann gegen den, ebenfalls aus Hannover-Nord stammenden, FTSV Jahn Brinkum II ran. Es dauerte lange, bis der erste Treffer auf Emtinghäuser Seite fiel. Doch dann lag der TSV zur Pause mit 3:2 in Front. Auch nach Wiederanpfiff bestimmte Emtinghausen die Partie und baute die Führung auf 6:2 aus. Als das Wortmann-Team das Körbewerfen einstellte, war das Spiel plötzlich wieder offen, mit der letzten Minute kassierte der TSV sogar noch den Ausgleich (6:6). „Da war die Enttäuschung schon groß, denn es fühlte sich wie eine Niederlage an. Aber es war ein Punkt und viel Zeit zum Nachdenken gab es nicht“, gab Angela Wortmann zu.

Gegen den späteren Erstplatzierten TSV Ingeln-Oesselse wurde es in Halbzeit zwei richtig spannend. Nach einem 1:4- kämpfte sich Emtinghausen auf 3:4 heran. Doch auch ein Time-Out nach dem 5:3 brachte nicht mehr die Wende. Durch einen Strafwurf machte der Gastgeber dann alles klar (4:6). Die dritte Partie gegen den SV Gehrden, ebenfalls aus Hannover-Süd, gewann der TSV Emtinghausen sicher 7:5.

Angela Wortmann lobt nach 19:5 zum Abschluss

Schließlich sollte noch ein Sieg gegen den Vertreter aus Weser Ems her. „Gegen den Ovelgönner TV ist der Knoten von Anfang an geplatzt. Es lief einfach“, zeigte sich Wortmann zufrieden. Früh erspielte sich der TSV einen Vorsprung und baute diesen bis zum Wechsel auf 7:4 aus. „In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr zu stoppen und trafen aus allen Lagen“, lobte die Trainerin. Die vielen mitgereisten Fans bejubelten am Ende einen 19:5-Kantersieg. Damit sicherte sich Emtinghausen als Zweiter den Wiederaufstieg in die zweithöchste Spielklasse. „Wenn man die fünf Mannschaft betrachtet, gehen wir verdient hoch in die Niedersachsenliga. Alle Spielerinnen konnten mit mindestens einem Treffer dazu beitragen“, freute sich Wortmann.

TSV Emtinghausen: Alina Schumacher (10 Körbe), Michelle Sülow (3), Lena Schäfer (3), Cara Bollhorst (7), Kristin Bollhorst-Schwarzer (4), Louisa Fenken (1), Sarah Hahmann (1), Jelena Hops (5), Elisa Engelke (2).