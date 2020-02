Korbball: Dahme-Team beendet die Durststrecke – 21:9

Thedinghausen – Endlich mal den Frust von der Seele gespielt: Den Korbballerinnen des TSV Thedinghausen gelang in der Niedersachsenliga nach langer Durststrecke ein klarer 21:9-Sieg über den SV Brake II. Gegen den Ovelgönner TV blieb das Team jedoch erfolglos – 8:12. Der TSV Emtinghausen konnte mit einer 11:16-Pleite gegen den TSV Heiligenrode den Vorsprung vor den Abstiegsrängen nicht vergrößern. Auch gegen den FTSV Jahn Brinkum unterlag Emtinghausen – 10:18.

Thedinghausen - Brake II 21:9 (8:6). Es dauerte einige Minuten, ehe sich Thedinghausen entscheidend absetzte. Nach einer Drei-Körbe-Führung gelang Brake vor der Halbzeit noch das 6:8. In der zweiten Hälfte baute der TSV den Vorsprung weiter aus und erspielte sich bis zur 28. Minute ein 13:6. Dank einer Veränderung in der Abwehr traf Brake nach dem Wechsel nur noch dreimal. Auch als der SV auf Manndeckung umstellte, traf die Mannschaft von Elke Dahme aus jeder Lage. „Der Sieg war für das Selbstvertrauen aller Spielerinnen wichtig – alle haben einen Treffer erzielt und tollen Einsatz in der Abwehr gezeigt“, freute sich Dahme.

Thedinghausen - Ovelgönne 8:12 (4:7). Auch gegen Ovelgönne war eine laufintensive Abwehr nötig, um die guten Distanzwürfe zu verteidigen. Nach einem schnellen 0:2 kämpfte sich das Eyter-Team wieder zurück und glich aus. „Jedes Mal nachdem wir ausglichen, ging Ovelgönne wieder in Führung und setzte sich vor der Pause sogar mit drei Körben ab“, so Elke Dahme. Diesem Rückstand lief der TSV in Halbzeit zwei hinterher – gute Konterchancen wurden vergeben und für klar herausgespielte Chancen am Kreis belohnte sich die Mannschaft nicht. „Wir konnten unsere Wurfschwäche zwar nicht komplett ablegen, aber an diesem Spieltag war ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Vor allem der Kampfgeist war super“, resümierte die Trainerin.

Emtinghausen - Heiligenrode 11:16 (6:8). Erneut musste Emtinghausen auf Jasmin Wiegmann (Armbruch) verzichten. Auch Korbfrau Jana Benike (Übelkeit) fiel am Morgen spontan aus. Mit Ersatzkorbfrau Cara Bollhorst hielt der TSV zunächst mit dem Vorjahresmeister mit, verwandelte vier Würfe aus der Distanz und glich damit immer wieder aus. Vor dem Pausenpfiff erspielte sich Heiligenrode jedoch eine knappe 8:6-Führung. Später zog der Gastgeber auf 13:8 davon. Trotz weiterer Treffer holte Emtinghausen den Fünf-Körbe-Rückstand nicht wieder auf. „Wir haben trotzdem ein gutes Spiel abgeliefert – vor allem Cara Bollhorst hat bei ihrem kurzfristigen Korbfrau-Einsatz eine super Leistung gezeigt“, erklärte Trainerin Angela Wortmann.

Emtinghausen - Brinkum 9:18 (5:8). „Wir haben es erwartet – und so kam es auch: ein körperbetontes Spiel“, so Wortmann. Brinkum erwischte den besseren Start, Emtinghausen kassierte gleich drei Konter hintereinander. Mit dem 1:3 durch Cara Bollhorst fand der TSV langsam ins Spiel. Auch in dieser Partie wollte das Wortmann-Team aus der Distanz werfen – doch fehlte die Treffsicherheit und Brinkum deckte die Kreisläuferin konsequent ab. Bis zur Halbzeit war jedoch noch alles drin. Nach einer Umstellung des Angriffsspiels erspielte sich Emtinghausen gute Chancen, es fehlte aber an einer guten Verwertung. „Am Ende waren die Akkus einfach leer und der Frust größer“, beschrieb Wortmann die schließlich hohe 9:18-Pleite.

Thedinghausen: Mirjana Uhde (5 Körbe), Neele Knief (6), Corinna Ehlers (5), Vanessa Rippe (2), Dorothea Schley (2), Insa Bargmann (5), Kati Boldt (1), Janne Scheeper (3).

Emtinghausen: Sarah Hahmann (3 Körbe), Laura Fuest (2), Jelena Hops (6), Cara Bollhorst (4), Alina Schumacher (1), Mara Schumacher (4). nk