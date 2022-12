Koopmann: Sein Ausstieg ist besiegelt

Von: Frank von Staden

Koopmanns sportlich bitterster Moment war ohne Zweifel der Abstieg 2017/18 aus der Landesliga. © von Staden

André Koopmann wird zum Saisonende sein Amt als sportlicher Leiter beim Fußball-Landesligisten TSV Etelsen niederlegt. „Es ist immer am besten, auf dem Höhepunkt die Bühne zu verlassen!“

Etelsen/Oyten – Sechs Jahre lang war André Koopmann gemeinsam mit Fußball-Boss Alexander Coels und Trainern wie Dennis Offermann oder aktuell Nils Goerdel als sportlicher Leiter für die Geschicke beim Fußball-Landesligisten TSV Etelsen verantwortlich, zum Saisonende aber ist für den 44-Jährigen damit Schluss. „Es wird Zeit, dass hier am Schlosspark ein frischer Wind aufzieht, der eventuell neue Ideen herweht!“ So hat es Koopmann stets in seiner aktiven Zeit als Spieler und Trainer gehalten. So hält es der zweifache Familienvater nun auch als Kader-Planer und gewiefter Taktiker des Landesligisten.

Wer ihn beerben wird? „Koopi“ weiß es nicht. Derzeit klopft Coels bereits einige Namen ab. Doch einen Schnellschuss wird es in dieser Hinsicht bei den Blau-Weißen nicht geben. Das ist Fakt. Koopmann: „Es muss schon einer sein, der zu diesem speziellen Verein passt. Ich bin sicher, dass Alex da das richtige Händchen beweisen wird!“

Warum der einstige Stürmer des TSV Verden, TSV Ottersberg, Rotenburger SV, Brinkumer SV und auch FC Verden 04 gerade jetzt sein Amt zur Verfügung stellen wird, hat dabei keinen speziellen Grund: „Es gab da kein Schlüsselerlebnis. Doch der Verein, vor allem die Mannschaften, momentan haben wir ja drei Herren-Teams, haben jetzt sechs Jahre das Gleiche mit mir gehabt. Und alles nutzt sich nach einer gewissen Zeit ab. Dazu kommt, dass wir derzeit so gut dasteht, wie noch nie! Die Erste steht sicher in der Landesliga, ist personell gut aufgestellt. Die Zweite könnte den Sprung in die Bezirksliga schaffen. Und die Dritte spielt eine ordentliche Rolle in der 1. Kreisklasse. Zudem haben wir eine A-Jugend mit zahlreichen Talenten. Ich gehe also ohne Bauchschmerzen und hinterlasse ein gemachtes Bett. Perfekt!“

Spieler wie Keeper Benjamin Skupin an den TSV Etelsen zu binden war die Hauptaufgabe von André Koopmann. © Privat

Außerdem: Koopmann nahm und nimmt sein Amt nicht ganz so wichtig. „Ehrlich, ein Landesligist könnte es durchaus verkraften, auch ohne einen sportlichen Leiter auszukommen. Denn im Grunde habe ich mich ja nur um die Kader gekümmert – zusammen mit den Trainern.“

Die Wahrheit ist aber auch: Koopmann war und ist mehr als nur ein Teamzusammensteller. Seit er damals das neu geschaffene Amt übernommen hat, stand und steht seine Tür für jeden im Verein offen. Nicht nur für Spieler. Damals wie heute weiß der 44-Jährige genau, wie es in den einzelnen Mannschaften tickt. „Ich kann nicht nur gut labern, ich kann auch gut zuhören und deuten“, grinst Koopmann, der mit seiner Familie in Oyten lebt und dort ein schmuckes Eigenheim bewohnt.

Für den Fußball an die Grenzen gehen: André Koopmann hat auch als Spieler immer alles gegeben. © von Staden

In seiner Funktionärslaufbahn ging der Weg allerdings nicht nur stetig nach oben. So kann sich der einstige Oberliga-Spieler noch genau an die Saison 2017/18 erinnern, als sich die 1. Herren nach einer fast beispiellosen Negativserie in der Hinrunde von Coach Dennis Offermann trennte und Koopmann gemeinsam mit Nils Goerdel an der Linie irgendwie den eigentlich kaum noch zu schaffenden Umschwung freitreten wollte. „Wir waren mit nur vier Punkten in der Winterpause im Grunde ja schon abgestiegen. Und mit mir lief es auch nicht besser. Doch Nils hat dann tatsächlich noch den Turnaround geschafft. Dann kam die Partie am vorletzten Spieltag gegen Emmendorf, in der wir bis zur 88. Minute klar mit 4:1 führten und der Klassenerhalt zum Greifen nahe war. Dass wir das Spiel noch mit 4:4 aus der Hand gegeben haben und so letztlich doch in die Bezirksliga absteigen mussten, ist etwas, was ich nie vergessen werde. So etwas Bitteres habe ich noch nie erlebt“, kann sich Koopmann noch heute an jede einzelne Minute dieses denkwürdigen Spiels erinnern.

Von der Bildfläche wird der redegewandte Familienvater beim TSV Etelsen aber nicht verschwinden. Auf Koopmann wartet ein neues Amt, das es, wie einst vor sechs Jahren, so noch nicht gibt: „Ich bleibe dem Verein in organisatorischer Hinsicht vor allem bei Heimspielen, die bei uns bekanntlich Großkampftage sind, erhalten. Von der Kabinenbelegung bishin zum Wurst-, Getränke- oder auch Eintrittskartenverkauf. Aber alles im Hintergrund.“

Bis dahin ist aber noch eine Halbserie Zeit. Es sei denn, Alexander Coels findet schon in den kommenden Wochen einen Koopmann-Nachfolger. „Dann würde ich mein Amt natürlich nur noch beratend ausüben. Mal sehen, was noch so passiert!“