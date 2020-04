Kontrolliertes Teamtraining möglich

Verden/Baden - Von Frank Von Staden. Diese Info wirkt wie Balsam auf die durch die Viruskrise doch arg geschundene Sport-Seele. Denn nicht nur immer mehr Sportmediziner wie der Badener Parwis Azimi machen sich stark für eine langsame Rückkehr in den Sportalltag, auch Niedersachsens Sportminister Boris Pistorius sprach sich jetzt bei der Sonder-Sportministerkonferenz für eine schrittweise Wiederaufnahme des Sportbetriebs ab Mai aus – wenn der Verlauf der Corona-Pandemie sich nicht verschlechtert.

Es ist schon ein vertrautes Bild, das sich derzeit in den vier Wänden von Sportbegeisterten zeichnet, die alles versuchen, um fit zu bleiben. Links steht ein Schreibtisch, daneben ein Fernseher, rechts ein Bücherregal. Und dazwischen ist am Boden gerade genug Platz für eine blaue Matte. Darüber hinaus gibt es ein leichtes Radfahr- oder Jogging-Programm mit Freunden – natürlich immer mit dem nötigen Abstand. Doch gerade Teamsportler reicht das nicht, sie vermissen nicht nur den Wettkampf, sondern vor allem auch das Miteinander.

„Sport ist natürlich auch wichtig für die Seele. Deshalb wird es Zeit, dass die Politik wieder Training erlaubt. Gegen Sportarten wie Tennis, Badminton oder auch Golf ist aus medizinischer Sicht schon einmal gar nichts einzuwenden, denn der nötige Abstand ist gegeben. Natürlich dürften die Aktiven nicht die Umkleiden oder gar die Nasszellen benutzen, denn Feuchträume sind für die Viruseindämmung absolut kontraproduktiv! Aber wenn die Sportler bereits in voller Spielkleidung zum Platz kommen, alle Vorsichtsmaßnahmen beachten und danach dann in der eigenen Wohnung Hygienepflege betreiben, ist das absolut okay“, versichert der 55-jährige Arzt, der in Baden eine Gemeinschaftspraxis betreibt.

Azimi ermutigt zudem auch die Fußball-Trainer, langsam wieder ein Programm zu erstellen, das ein kontrolliertes Training unter den bekannten Regeln wie Abstandhalten erlaubt. Die Frage, ob für ein Mannschaftstraining ein Mundschutz erforderlich wäre, beantwortet er mit einem klaren Nein: „Das macht eher wenig Sinn!“ Und auch einen regelmäßigen Test, wie ihn die Fußball-Bundesligisten versichern, hält Azimi bei den Amateurvereinen kaum durchführbar. Grund: Die Kosten. Ein Einzeltest liegt derzeit bei rund 160 Euro. Massentests sind sicher etwas günstiger. Dennoch dürfte sich kaum ein Club der hiesigen Umgebung diese sicherlich gute Schutzmaßnahme leisten können.

Das ist auch der Grund, warum Azimi zwar ein Re-Start-Befürworter des Trainings ist, allerdings nur im Profi-Bereich auch mit der Aufnahme des Spielbetriebes rechnet. „Der Krankenstand ist zwar in den vergangenen Tagen doch erheblich gesunken, doch von Entwarnung kann keine Rede sein. Deshalb ist ein Kontaktsport im Wettkampfmodus derzeit noch viel zu früh. Wenn es aber soweit ist, sollten die Vereine vorbereitet sein. Denn ich denke, viele Fußballer haben jetzt schon weiche Beine!“