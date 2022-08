TB Uphusen „vergeigt es komplett“

Von: Frank von Staden

Teilen

Der TB Uphusen hat dem TSV Gellersen am Sonntag den zweiten Saisonsieg in der Fußball-Landesliga auf dem Silbertablett serviert. Denn nach einer 3:1-Führung nach rund zehn Minuten in einer vogelwilden Anfangsphase mussten sich die Gäste am Ende noch mit 3:5 (3:2) geschlagen geben.

Uphusen – Klar, dass Uphusens Co-Trainer Emrah Tavan nach Spielschluss erst einmal gänzlich bedient war und dann auch kaum gute Haare an seinem Team ließ. So konstatierte er: „Das war kein gutes Spiel von uns. Mir hat der Biss im gesamten Team gefehlt. Da hat ganz vieles nicht gepasst. Dieses Spiel haben wir komplett als Team vergeigt! Denn fünf Dinger hier zu kassieren, ist schon mehr als krass. Zumal die Gegentore alles Geschenke waren, die man sonst zum Geburtstag, zu Ostern und zu Weihnachten zusammen macht! Nee, das muss ich jetzt erst einmal verdauen.“ Klare Worte des Übungsleiters, der von Beginn an einen Gastgeber erlebte, der auf seinem engen Platz mit vielen langen Bällen über die Uphuser Deckungskette agierte und mit diesem simplen Mittel dann auch letztlich zum Erfolg kam. Bereits nach 20 Sekunden durften so die Hausherren jubeln. Doch die Freude darüber hielt nur kurz bei den Gellersern, denn binnen weniger Minuten wussten die Blau-Weißen die Partie zu drehen. Erst gelang Bondombe-Simba (2.) der Ausgleich, dann langten erste Justin Schmift zum 2:1 (8.) und danach auch noch Friethjof Rathjen per Kopf zum 3:1 (11.) zu. Beide Aktionen leitete Ben Röder ein. Danach boten sich den Gästen Chancen en masse, doch immer wieder stand der Gellerser Keeper im Weg. „Zur Halbzeit muss es 6:1 für uns stehen, aber wir kassieren stattdessen noch das 2:3 vor der Pause und dann weitere Gegentor in Abschnitt zwei, die teilweise lächerlich waren“, so Tavan. Gellersens Robin Meyer (1./21./90.+4) sowie Deniz Öker (52./55.) waren dabei von den Uphusern nicht in den Griff zu bekommen. Der letzte Treffer fiel dann per Strafstoß, den Keeper Benjamin Schimmel verursachte, der aber eher keiner war.