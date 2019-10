Koltonowski rückt ins Trainer-Duo

Hülsen - Von Ulf Von Der Eltz. Ein neuer Coach kommt nicht als Nachfolger des entlassenen Marc Jamieson – es ist die vereinsinterne Lösung geworden: Sebastian Koltonowski steht beim SVV Hülsen ab sofort an der Seite von Jan Twietmeyer. Beide bilden bis zum Saisonende das Trainer-Duo des Fußball-Bezirksligisten. „Trainer oder Co-Trainer? Eigentlich egal, wie man es nennt, wir werden gleichberechtigt sein. Das ergibt ohnehin Sinn, weil wir die gleiche Vorstellung von dem Fußball haben, den die Mannschaft zeigen soll“, erläuterte Koltonowski am Mittwoch auf Nachfrage dieser Zeitung.

Da der 34-Jährige, gerade aus den Flitterwochen zurück, noch nicht daran denkt, als Spieler komplett in Rente zu gehen, gibt es eine Einschränkung: „Wenn ich auf dem Platz stehe, hat natürlich Jan den Hut auf. Dann mische ich mich nicht ein.“ Bis zur Winterpause dürfte Koltonowski noch ins Trikot schlüpfen, „da wir personell derzeit eng besetzt sind. Generell soll es dann aber so sein, dass wir zu zweit an der Seitenlinie stehen.“

Schließlich gehe der Umbruch langsam voran – natürlich mit dem Ziel, dass sich die junge Truppe im neuen Kalenderjahr selbst auf dem Platz leiten kann und „Kolto“ nicht mehr als Spieler benötigt. In der Zwischenzeit will sich das Trainergespann aufeinander abstimmen. „Wir müssen den Drive reinbringen, dass wir dem Team zusammen unsere Vorstellungen näherbringen können“, so der Anlagenwart bei einem Bremer Autobauer.

Was ihm dabei wichtig erscheint: „Es wird eine Taktik entwickelt, die wir als Mannschaft planen und umsetzen. Da muss jeder wissen, was er zu tun hat. Das dauert natürlich seine Zeit.“ Wobei das Zauberwort „flexibel“ eine wichtige Rolle einnimmt. Der Sechser erklärt: „Nur offensiv geht nicht, nur defensiv auch nicht. Es muss eine gesunde Mischung zwischen Pressing und ruhigem Spiel her. Mit Formationswechseln, also sehr flexibel in alle Richtungen.“ Basis ist erst mal das Mittelfeld-Pressing – nicht zu hoch und nicht zu tief. Nach und nach reichert das Duo die Einheiten dann an, um den Plan zu vervollständigen.

Für das Match am Sonntag beim TSV Achim will Koltonowski noch keine großen Ansagen machen, formuliert aber optimistisch: „Im Team steckt ein hohes Potenzial. Das wird sich schon finden.“