1:1 – Sebastian Koltonowski lässt SVV Hülsen spät jubeln

Von: Ulf Horst von der Eltz

Sebastian Koltonowski. © vde

Hülsen – Mit einem 1:1 (0:0) gegen die TuSG Ritterhude startete der SVV Hülsen am Sonntag in die Saison der Fußball-Bezirksliga – und Trainer Uwe Bischoff zeigte sich zufrieden.

: „Das Ergebnis ist gerecht. Ritterhude hat die erste Stunde fußballerisch dominiert, wir besaßen danach das bessere Stehvermögen. Letztlich haben die Einwechselspieler uns einen Punkt gerettet.“

Auch Uslu und Wolf überzeugen als Joker

In erster Linie in Person von Sebastian Koltonowski. Der Stürmer kam in der 61. Minute, verteilte vorne die Bälle gut, behauptete sich gegen die langen Innenverteidiger – und ließ die Vorwärts-Elf spät jubeln: Nach Müller-Flanke köpfte der Routinier zum 1:1 (88.) ein. Auch Fehmi Uslu überzeugte mit starken Flanken von der rechten Seite, Felix Wolf bestach in den Eins-gegen-eins-Duellen gegen die großgewachsenen Ritterhuder.

Hälfte eins bestimmte der Gast, der tief stehend starke Umschaltmomente hatte. Den Hülsenern unterliefen indes viele Stockfehler, damit brachten sie sich in einige Verlegenheiten. Chancen blieben auf beiden Seiten Mangelware.

SVV Hülsen zum Schluss mit vielen Chancen

Auch in die zweite Halbzeit startete die TuSG überlegen, das 1:0 durch Christian Barth nach Konter (49.) war die logische Folge. Und auch das 2:0 lag bei einem Pfostenschuss in der Luft (60.). Bischoff: „Dann hätten wir sicher verloren.“ So ging dem Gast die Puste aus, Hülsen agierte mit vielen Flanken und Chancen, allein Koltonowski scheiterte vorm 1:1 mehrfach.