Contemporary Dance: Langwedels Lieke Kolk und Lynn Maruhn lösen WM-Ticket

Mit Spaß dabei und erfolgreich: Die Showtanzgruppe des MTV Langwedel überzeugte bei der TAF-DM. © privat

Der nächste Riesen-Erfolg für Lieke Kolk und Lynn Maruhn: Die amtierenden Deutschen Vizemeisterinnen im Jazzdance vom MTV Langwedel holten bei der DM Performing Arts in Leuna/Spergau Silber im Contemporary Dance und lösten somit das Ticket für die IDO-WM Anfang Dezember in Slowenien.

Langwedel – Das Tanzhaus ad Libitum aus Halle/Saale richtete die TAF-Deutschen Meisterschaften Performing Arts aus. Sieben Mädchen aus der großen Formation des MTV Langwedel unter der Leitung von Emma Weßling und Birgit Sasse-Maruhn starteten erstmalig in Showdance zum Thema „Escape the boring time“.

„Wir haben versucht, tänzerisch und mit vielen Requisiten darzustellen, in welcher Zeit wir gerade leben, dass wir aufgrund der Pandemie aufs Feiern verzichten und oft gelangweilt auf unsere Handys starren. Und im Gegenzug dazu, wie es so vor ca. 100 Jahren zuging. Wir hatten also auch Kostüme der 20er-Jahre an und mussten uns während des Tanzens zwischendurch immer wieder hinter dem Vorhang umziehen. Das hat mega Spaß gemacht“, so die 13-jährige Mannschaftsführerin Leni Schmidt. Die Company aus Langwedel war altersmäßig die jüngste (im Durchschnitt elf Jahre) und erreichte im Elfer-Feld den fünften Platz.

Wir mussten uns während des Tanzens zwischendurch immer wieder hinter dem Vorhang umziehen. Das hat mega Spaß gemacht.

Zudem gingen Lieke Kolk (12 Jahre) und Lynn Maruhn (10 Jahre) erstmals im Contemporary Dance als Duo an den Start. Sie tanzten ihre Choreografie zu einer Klarinetten-Musik von Giora Feidman mit dem Titel „Let´s be happy“ und erhielten jeder einen großen Pokal und Silber für den zweiten Platz. Es siegte das Duo der TSA Dance Gallery Eching, Platz drei ging an das Duo vom Tanzhaus ad Libitum. Damit qualifizierten sich die Langwedelerinnen für die IDO-WM.

In der Kategorie Contemporary Improvisation „all black“ Children starteten insgesamt 15 Mädchen aus unterschiedlichen Bundesländern. Die einzigen Niedersachsen waren die Langwedelerinnen Lilou Förster, Sophia Jäkel, Lynn Maruhn und Lieke Kolk, die zu unterschiedlichen Contemporary-Musikstücken gleich mehrere Runden zu tanzen hatten.

Im Finale „all black“ die Plätze fünf und sechs

„In dieser Kategorie ist für Kinder noch keine Qualifikation vorgesehen. Es geht lediglich darum, sich auf unvorhergesehene Musik frei zu entfalten und tänzerisch zu gestalten, um diese im Sinne des Contemporary Dance alleine auf die eigene Körperlichkeit zu reduzieren“, so Birgit Sasse-Maruhn.

Vorgegeben war nur das Outfit in schwarz. Eine festgelegte Choreografie gab es nicht, aber die vier MTV-Mädchen haben im Training immer wieder bestimmte Elemente aus dem Contemporary Dance geübt und sie alle während des Tanzes prima umgesetzt. „Vor allem hat es unseren Tänzerinnen großen Spaß gemacht und zwei haben sogar das Finale erreicht“, freut sich Birgit Sasse-Maruhn. Fünfte wurde Lynn Maruhn, während Lieke Kolk auf den sechsten Platz kam. Emma Weßling ergänzte: „Wir probieren uns immer wieder in Performing Arts aus und bieten auch Musical Dance und Song and Dance an.“