Kohlwes schließt seinen Frieden mit Verden

21. Stadtlauf: Stuhrer am Freitagabend Sieger / Hailu steigt aus / Sophie Kretschmer gewinnt

+ Sieger des Hauptlaufs: Sebastian Kohlwes.

Verden - Von Ulf Von Der Eltz. Kurz nach dem Zieleinlauf einmal durchgepustet – und schon schoss die Freude aus Sebastian Kohlwes heraus: „Ich wäre zwar gern schneller gelaufen, aber mit der Zeit bin ich zufrieden.“ In 31:59 Minuten siegte der Athlet des LC Hansa Stuhr am Freitagabend im Hauptevent des 21. Verdener Stadtlaufs über die Zehn-Kilometer-Strecke. Zwar verfehlte der 30-Jährige seine persönliche Bestmarke von 31:14 Minuten, an der Aller war aber eine ganz andere Tatsache für Kohlwes wichtig: „Vor vier Jahren musste ich hier aufgeben, weil es megaheiß war und ich dehydrierte. Daher hatte ich noch eine Rechnung offen mit dieser Super-Veranstaltung. Zumal ich ja unheimlich viele Läufer hier kenne.“ Da hat der Bremer also endlich seinen Frieden mit Verden geschlossen. Vielleicht wäre er schneller gewesen, wenn sich die Favoriten länger einen harten Kampf um die Spitze geliefert hätten. Aber Abiel Hailu von der LG Kreis Verden musste das Rennen schon nach vier Kilometern enttäuscht aufgeben. „Ich hatte eine Prüfung in meinen Sprachkurs und daher am Mittag zu wenig gegessen“, erläuterte der Oytener. Zweiter wurde Renning Elischer aus Eystrup, der in Berlin studiert und für den TuS Neukölln läuft, in 33:41 Minuten. „Letztes Jahr war ich Dritter in glatten 35 Minuten. Also bin ich zufrieden, mal sehen, ob ich mich nächstes Jahr erneut steigern kann.“ Es folgte unter den 115 Männern des Hauptlaufs Filmon Gezae (LG Bremen-Nord) in 33:44 Minuten vor Fisha Werede (LG Kreis Verden) in 34:43 Minuten.