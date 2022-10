TV Oyten II übernimmt die Tabellenführung

Von: Frank von Staden

Stark: Charlotte Kramer. © Privat

Durch einen hart erkämpften 39:32 (19:19)-Erfolg beim bis dahin noch ungeschlagenen MTV Eyendorf übernahmen die Landesliga-Handballerinnen des TV Oyten am Wochenende die Tabellenführung. „Eine reine Momentaufnahme,“, registrierte Coach Sebastian Kohls den „Kronen-Wechsel“ eher beiläufig.

Oyten – Seine Damen taten sich gegen einen kampfstarken Gegner, der mit einer guten Angriffsreihe aufwartete, lange schwer, lagen schnell 2:5 zurück und kamen durch die sehr starke Charlotte Kramer in der 15. Minute erstmals zum Ausgleich – 10:10. Bis zum 24:24 (39.) wog die Partie dann hin und her, dann aber ließen die Gastgeberinnen etwas nach. Der TVO II packte da sofort zu und stellte durch Marielle Wolf, Charlotte Kramer und der ebenfalls stark aufspielenden Jahne Wendt auf 27:24 (42.). Als dann Jahne Wendt mit drei Treffern in Folge von einem 34:31 auf 37:31 erhöhte, war der Drops gelutscht. „Wir haben in Abschnitt zwei von einer 5:1- auf eine 6:0-Deckung gestellt und dann auch letztlich guten Speed gehabt. Das war entscheidend“, so Kohls.

Tore TVO II: Gerling, Otten, Wolf (je 2), Kennerth (11/3), Pleß (4), Wendt (8), Gronewold (1), Kramer (6), Köster (3).