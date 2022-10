A-Jugend: TV Oyten gegen HSG Verden-Aller nie in Gefahr – 41:31

Frei durch Verdens Abwehr: Hannah Leontine Martens erzielte beim Oytener 41:31-Sieg vier Treffer. © Hägermann

Im Derby der Handball-Landesliga setzte sich die weibliche A-Jugend des TV Oyten mit 41:31 (23:11) klar gegen die HSG Verden-Aller durch.

Oyten – Voll fokussiert startete die Heimsieben in die Partie und lag schnell mit 10:5 (13.) vorne. Verden hatte dem wenig entgegenzusetzen.

„Die erste Hälfte war eine absolute Katastrophe. Wir haben den Kampf in der Abwehr nicht angenommen und auch Abschlussschwächen offenbart“, kritisierte Verdens Trainer Juri Wolkow. Die Gastgeberinnen konnten dadurch schalten und walten, wie sie wollten. „Das Spiel war nach der ersten Hälfte praktisch schon entschieden“, stellte Oytens Trainer Sebastian Kohls fest.

Juri Wolkow vermisst nötige Einstellung

In den zweiten 30 Minuten kamen die Gäste besser zurecht. Allerdings war das nur ein kurzfristiges Aufbäumen. „Die nötige Einstellung zum Kampf fehlte“, zeigte sich Juri Wolkow mächtig bedingt von der Leistung seiner Mannschaft. Er wechselte viel. Oyten ließ es in der zweiten Hälfte etwas langsamer angehen. Der Sieg war jedoch nie in Gefahr.

Tore Oyten: Svea Helmke (9), Helene Köhlmoos (2), Hannah Leontine Martens (4), Tarja Mosel (3), Esther Grönke (3/1), Jule Marie Meinke (3), Kim Laura Schmelz (7/2), Mia Geßler (2), Malte Waterkamp (1), Maja Hidde (7).

Tore Verden: Paula Binder (5), Karla Pawlikowski (2), Lea Mletzko (8/2), Nina Zoe Jacobs (1), Miriam Piechot (1), Liska Röpe (2), Merle Oldenburg (11), Hanna Schwarz (1). bos