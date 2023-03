TV Oyten: Kohls sieht konzentrierte Leistung

Hannah Leontine Martens jagte das Sportgerät gegen Neerstedt gleich achtmal in die Maschen. © Hägermann

Die weibliche A-Jugend des TV Oyten verließ in der Handball-Landesliga auch im fünften Spiel in Folge als Sieger die Halle. Vor eigenem Publikum wurde der TV Neerstedt deutlich mit 59:27 (25:10) auf die Heimreise geschickt.

Oyten – Die Gastgeberinnen lagen bereits zur Mitte der ersten Hälfte mit 10:1 in Front und bauten den Vorsprung bis zur Pause auf 15 Tore aus. Der Tabellenletzte hatte keine Mittel, die Gegnerinnen zu stoppen. „Wir haben trotz des Vorsprungs immer konzentriert weitergespielt. Alle Spielerinnen trugen sich in die Torschützenliste ein“, war Trainer Sebastian Kohls mit der Leistung seines Teams zufrieden. Das stetige Engagement wurde durch die Anzahl der erzielten Tore bestätigt. Auch die häufigen Wechsel änderten am guten Spielfluss nichts.

Vor dem nächsten Spiel am kommenden Wochenende beim Tabellensiebten TvdH Oldenburg, der im Hinspiel bezwungen wurde (31:15), steht Oyten mit 22:10 Punkten auf einem ausgezeichneten vierten Tabellenrang.

Tore TV Oyten: Svea Helmke (7), Hannah Leontine Martens (8), Tarja Mosel (5), Berit Waterkamp (3), Esther Grönke (4/1), Amelie Nienhaber (2), Jule Marie Meinke (6), Kim Laura Schmelz (5/1), Mira Husemann (6), Mia Geßler (1), Maite Waterkamp (6), Maja Hidde (6). bos