Kohls: „Jetzt ist Schluss mit einem Ja zu den Spielverlegungen“

Von: Frank von Staden

Teilen

Sebastian Kohls © Privat

Auch die HG Winsen-Luhe bat jetzt Landesliga-Primus TV Oyten II um eine Verschiebung der für Sonnabend angesetzten Partie aufgrund Personalmangel, doch die Landesliga-Damen lehnen ab und kamen so kampflos zu einem Sieg.

Oyten – Das Bitten um Spielverlegungen scheint bei den Handballern zur Normalität zu werden. Vor allem in der Landesliga der Damen. Bereits zum vierten Mal in dieser Saison erhielten dabei die Damen um Coach Sebastian Kohls die Anfrage, ob sie einer Verlegung zustimmen würden. Doch nach zuvor drei Zusagen erteilte der TVO dieses Mal dem Gegner eine Absage, fiel somit die Partie HG Winsen-Luhe - TV Oyten II ins Wasser und gingen die Punkte damit kampflos an den Tabellenprimus.

Von den Anfragen aus Bergen, Ovelgönne und auch Bruchhausen-Vilsen ließen sich die Vampires noch erweichen, von der aus Winsen dann nicht mehr. „Wir haben uns gesagt, dass damit jetzt auch einfach einmal Schluss sein muss! Auch Winsen klagte wie die drei Teams zuvor über Verletzte und Kranke, verfügt aber gleichzeitig über eine 2. Damen und auch über eine A-Jugend, aus denen hätte durchaus aufgefüllt werden können. Doch das war nicht nach dem Geschmack der Gastgeberinnen. Wir waren jetzt einfach nicht mehr gewillt, irgendwann Mitte der Woche abends auch noch nach Winsen fahren zu müssen. Denn dann hätten wir mit Sicherheit personelle Probleme bekommen. Wir sind hier in Oyten mit Sicherheit keine Unmenschen. Aber wenn diese Verlegungswünsche solche Züge annehmen, dann müssen wir auch einmal hart bleiben“, ließ da Sebastian Kohl seinem Unmut freien Lauf.