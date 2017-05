Kohls – aktuell ist der Akku leer

Titelrennen fordert seinen Tribut beim TVO-Meistertrainer

+ Ausgelassen feierten die Damen des Handball-Drittligisten TV Oyten Vampires nach dem 29:29 am abschließenden Spieltag in Minden die Meisterschaft. Dass dabei schon in der Halle der eine oder andere Becher Sekt geflossen ist, war keine Überraschung. J Foto: Meier

Oyten - Von Kai Caspers. Das Saisonfinale der TV Oyten Vampires – es war nichts für schwache Nerven. Am Ende war das auf Seiten der Vampires jedoch schnell vergessen. Denn die Handballerinnen um Trainer Sebastian Kohls sicherten sich am letzten Spieltag durch das 29:29 in Minden im Fernduell mit dem SV Henstedt-Ulzburg die Meisterschaft in der 3. Liga.