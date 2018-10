9:3 – TV Oyten lässt gegen MTV Elm nichts anbrennen

Müller: „Eine starke Leistung“

+ © Hägermann Oytens Franz König beeindruckte beim ungefährdeten 9:3-Erfolg über den MTV Elm mit einer guten Leistung und blieb im Einzel ungeschlagen. © Hägermann

Oyten - Die TT-Herren des Bezirksoberligisten TV Oyten ließen gegen den MTV Elm nichts anbrennen. Am Ende wurde der Aufsteiger mit einer deutlichen 3:9-Niederlage im Gepäck auf die Heimreise geschickt. Durch den Sieg haben sich die Oytener in der Spitzengruppe etabliert und rangieren in der Tabelle hinter den beiden verlustpunktfreien Teams aus Stade und Vegesack auf dem dritten Platz.