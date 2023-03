Tischtennis: Oytens König/Fichtner verhindern Blamage

Von: Björn Drinkmann

Arne Fichtner und Franz König machten den Sack gegen die bisher sieglose TTG Buxtehude zu und verhinderten so eine Blamage. © Westermann

Bei der bereits als Bezirksoberliga-Absteiger feststehenden TTG Buxtehude traten Oytens TT-Herren am Wochenende in Bestbesetzung an und legten los wie die Feuerwehr. Am Ende aber sprang dann noch so gerade ein 9:7-Zittersieg heraus.

Oyten – Alle Eingangsdoppel konnten mit 3:0 Sätzen gewonnen werden. Als dann auch noch Spitzenspieler Oliver Helming 3:0 gewann und der gut aufgelegte Franz König mit 3:1 dominierte, sah es beim 5:0 nach einer schnellen Nummer aus. Doch der Schein trügte gewaltig. Erst verlor der indisponierte Arne Fichtner mit 0:3, dann etwas unglücklich Thomas Gebbert mit 1:3. Youngster Bastian Helming ließ sich von der Nervosität anstecken und verlor in drei knappen Sätzen. Mannschaftssprecher Nico Schwarz trat trotz Erkältung an und verlor nach gutem Spiel unglücklich mit 9:11 im fünften Satz gegen den guten Jugendlichen Bent Schröter. Somit stand es auf einmal nur noch 5:4 für Oyten.

Das starke obere Paarkreuz überzeugte in der Folge mit Siegen von Helming (3:0) und König (3:1), sodass es beim 7:4 wieder ganz gut aussah. Doch was dann geschah, war unglaublich. Erst gelang es Fichtner einen 0:2-Satzrückstand mit zwei schnellen Sätzen auszugleichen, ehe er im fünften wieder in die Lethargie verfiel und 10:12 unterlag. Dann verlor Gebbert nach 5:1- und 6:3-Führung im fünften Satz. Im Duell der Bezirksnachwuchsspieler verlor auch Bastian Helming gegen Schröter die Nerven – 7:7. Oyten war geschockt, ein Remis gegen die noch punktlosen Buxtehuder hätte wahrscheinlich den Abstieg bedeutet. Schwarz musste ergo gewinnen und spielte trotz enormer Nervosität groß auf und gewann seine beiden ersten Sätze. Parallel sah es im Abschlussdoppel zuerst nicht gut aus. Die Paarung König/Fichtner verlor den ersten Satz mit 11:13. Schwarz verlor dann Durchgang drei trotz 8:4 Führung, da er am Nebentisch den Spielstand von 2:5 gegen sein Team mitbekam und zusehends nervöser wurde. Das Doppel gewann aber den Satz, Schwarz wurde wieder sicherer an der Platte. Im vierten Satz setzte er alles auf eine Karte, spielte aggressiv und mit guten Bällen, sodass er mit 11:6 gewann. Jetzt hieß es warten auf das Oytener Doppel. Und das dominierte tatsächlich 11:4 und 11:8, es hieß 9:7. Völlig gelöst jubelten die Oytener, kamen sie doch noch einmal mit einem blauen Auge davon. Jetzt hat der TVO vier Wochen Zeit, um sich aufs wichtige Spiel in Otterndorf vorzubereiten, wo ein weiterer Sieg absolute Pflicht ist, um den Klassenerhalt zu schaffen.