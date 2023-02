TV Oyten geht gegen Spitzenteams leer aus

Von: Björn Drinkmann

Starke Vorstellung: Franz König siegte gegen Werder II zweifach – Oytens 4:9 konnte er nicht verhindern. © Hägermann

Ohne Punkte blieb Tischtennis-Bezirksoberligist TV Oyten in den Duellen mit den beiden Spitzenteams. Dem 4:9 gegen den SV Werder Bremen II folgte ein 2:9 beim TuS Kirchwalsede.

Oyten - Werder II 4:9. In Abwesenheit von Arne Fichtner verlor das neu gebildete Spitzendoppel Oliver Helming/ Franz König knapp mit 11:13 im fünften Satz gegen Janke/Lüßen. Thomas Gebbert und Nico Schwarz sowie Rüdiger Sachs und Bastian Helming waren bei ihren Duellen chancenlos.

Franz König behält die Nerven

Für den ersten Oytener Punkt sorgte Oliver Helming mit seinem Vier-Satz-Erfolg über Stefan Dörr-Kling – und Franz König war gegen den ehemaligen Dauelser Julian Janke ebenfalls siegreich. In einem hochklassigen Spiel behielt König beim 11:9 im fünften Satz die Nerven. Allerdings sah es nur kurzzeitig so gut aus. Bei Thomas Gebbert ist aktuell der Wurm drin. Nach zwei überzeugenden Sätzen (11:8, 11:7) brach er ein und musste seinem Gegenüber Gert Beelmann nach den drei folgenden Sätzen (5:11, 4:11, 9:11) doch noch gratulieren. Gebbert wartet immer noch auf seinen ersten Einzelsieg in der Rückrunde.

Noch bitterer war die Niederlage von Bastian Helming. Der Youngster hatte beim Stand von 10:7 im fünften Durchgang drei Matchbälle, doch konnte keinen davon nutzen und unterlag doch noch mit 10:12. Da Rüdiger Sachs (0:3 gegen Kovrigin) und Nico Schwarz (1:3 gegen Lüßen) chancenlos blieben, war die Partie bereits nach der ersten Einzelrunde so gut wie gegessen. Zwar überzeugte das obere Paarkreuz mit Oliver Helming und König auch mit zwei Siegen in der zweiten Runde, doch zu mehr sollte es nicht reichen. Gebbert und Sachs sorgten mit ihren Niederlagen für die 4:9-Heimpleite.

Kirchwalsede - Oyten 9:2. Mit dem deutlichen 2:9 beim TuS Kirchwalsede, der ebenfalls die Meisterschaft anpeilt, steckten die Oytener nun wieder ganz tief drin im Abstiegskampf. Erneut gab es in den Doppeln keinen Zähler, obwohl sich Oliver und Bastian Helming stark präsentierten und das Kirchwalseder Spitzendoppel Lüdemann/Backhaus am Rande der Niederlage hatten. Letztlich reichte es aber nur zu zwei Satzgewinnen.

Die Helmings verhindern 0:9

Als dann Oliver Helming auch noch seine erste Rückrunden-Einzelniederlage gegen Backhaus hinnehmen musste und König im fünften Satz gegen Lüdemann unterlag, sah es schon wieder düster aus. Gebbert war gegen den ehemaligen Hutberger Teamkapitän Frank Wulfes ähnlich chancenlos wie Schwarz gegen den jungen Nick Haase. Als dann Fichtner eine 2:0-Führung gegen Tobias Müller auch nicht ausreichte, sah es schon nach einer 0:9-Klatsche aus. Diese verhinderte Bastian Helming mit dem Erfolg über Jasper Harling. Sein Vater Oliver holte dann durch seinen knappen Erfolg über Abwehrspieler Dirk Lüdemann noch den zweiten Punkt, ehe Königs Niederlage gegen Backhaus das 2:9 besiegelte.

Teamsprecher Nico Schwarz zeigte sich nach den beiden Auftritten mehr als enttäuscht. Aber es ist nicht viel Zeit zu trauern, denn bereits am kommenden Sonnabend geht es zum ATSV Sebaldsbrück. Auch in dieses Duell werden die Oytener als Außenseiter gehen und müssen definitiv eine bessere Leistung zeigen, um Zählbares mitzunehmen.

TT-Bezirksoberliga im Stenogramm TV Oyten - SV Werder Bremen II 4:9. O. Helming/König - Janke/Lüßen 11:13, 11:7, 9:11, 11:7, 11:13, Gebbert/Schwarz - Dörr-Kling/Beelmann 8:11, 5:11, 16:18, Sachs/B. Helming - Kovrigin/Garabet 8:11, 11:6, 8:11, 3:11, O. Helming - Dörr-Kling 11:7, 7:11, 11:5, 11:5, König - Janke 11:9, 10:12, 11:9, 7:11, 11:9, Gebbert - Beelmann 11:8, 11:7, 5:11, 4:11, 9:11, Sachs - Kovrigin 9:11, 5:11, 9:11, B. Helming - Garabet 11:9, 7:11, 8:11, 11:7, 10:12, Schwarz - Lüßen 11:4, 6:11, 8:11, 9:11, O. Helming - Janke 15:13, 11:8, 11:9, König - Dörr-Kling 11:9, 11:7, 9:11, 8:11, 11:3, Gebbert - Kovrigin 6:11, 10:12, 11:7, 11:8, 8:11, Sachs - Beelmann 9:11, 1:11, 9:11.

TuS Kirchwalsede - TV Oyten 9:2. Lüdemann/Backhaus - Helming/Helming 15:17, 9:11, 11:6, 11:3, 11:6, Wulfes/Harling - König/Fichtner 11:6, 11:5, 11:6, Müller/Haase - Gebbert/Schwarz 10:12, 11:4, 11:6, 11:7, Lüdemann - König 11:4, 11:13, 11:9, 15:17, 11:5, Backhaus - O. Helming 11:8, 11:6, 11:7, Wulfes - Gebbert 11:7, 11:9, 11:7, Müller - Fichtner 7:11, 12:14, 12:10, 11:6, 11:1, Haase - Schwarz 11:7, 11:9, 10:12, 11:9, Harling - B. Helming 10:12, 11:5, 8:11, 12:14, Lüdemann - O. Helming 5:11, 11:13, 11:7, 11:3, 9:11, Backhaus - König 11:7, 11:6, 14:12.