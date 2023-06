Maren Kochta aus Walle hat nach erster Ironman-Langdistanz Blut geleckt

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Glücklich durchs Ziel: Maren Kochta aus Walle meisterte beim Ironman in Hamburg ihre erste Langdistanz überhaupt – es soll nicht die letzte gewesen sein. © privat

In Hamburg feierte Maren Kochta eine Premiere der besonderen Art: Die Ausdauersportlerin aus Walle bewältigte ihre erste Ironman-Langdistanz in 13:20 Stunden. Voller Stolz blickt die 43-Jährige auf das Megaevent zurück und gesteht, dass sie von dieser Herausforderung trotz aller Strapazen nicht lassen will.

Walle – Die Glücksgefühle wollen nicht abebben, die Euphorie ist gleichbleibend. Für Maren Kochta hat sich ein Traum erfüllt, die Ausdauerathletin meisterte beim Ironman in Hamburg ihre erste Langdistanz: „Ich schwebe irgendwie immer noch auf Wolke sieben. Was für ein Erlebnis“, sprudelt es im Gespräch mit dieser Zeitung aus der Wallerin heraus. 13:20 Stunden benötigte die 43-Jährige für 3,9 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den abschließenden Marathonlauf über 42,195 Kilometer.

Vorbereitung drei Monate verzögert

Es klingt fast wie ein Wunder, begann die Büro-Einrichterin doch erst vor dreieinhalb Jahren mit dem Ausdauersport. Im Sommer 2022 hatte sie sich für das Megaevent angemeldet – und zum geplanten Start der Vorbereitung ereilte sie im Dezember eine Corona-Infektion: „Ich war drei Wochen außer Gefecht, konnte erst im Januar richtig ins Training für Hamburg einsteigen – 12 bis 18 Stunden pro Woche. Da beschlichen mich schon Sorgen, ob das überhaupt hinhauen würde.“

Einen Motivationsschub erhielt Maren Kochta beim Trainingslager im März auf Mallorca, das regelmäßig eine Heerschar von Athleten absolviert: „Bei perfekten Bedingungen habe ich 800 Rad-Kilometer geschrubbt.“ Da ging es natürlich auch durch die Berge der Urlaubsinsel. Hinzu kamen zwei, drei Stunden pro Woche Schwimmen.

Im Wasser ein Hauen und Stechen

Und nach all den Vorbereitungsstrapazen stand Maren Kochta doch tatsächlich zu ihrem ersten „richtigen“ Ironman vor dem Sprung in die Außenalster. „Klar hatte ich Schiss. Vorher war ich ja nur über die Mitteldistanz gestartet, und nun diese riesige Herausforderung.“ 2000 Athleten im Wasser – ein Hauen und Stechen, bei dem auch mal jemand über einen rüberschwimmt.

Der Blick in die aufgehende Sonne blendet und erschwert die Orientierung zusätzlich. „Bei der Hälfte der Strecke habe ich gedacht, das wird nichts“, erinnert sich die Wallerin. Sie biss sich durch und war mit der Zeit von 1:30 Stunden äußerst zufrieden.

Auf dem Rad wirkte es 60 Minuten lang frisch, bevor endlich die Sonne rauskam und das Wetter schöner wurde. Die Anstrengung war aber so groß, dass auf der zweiten Runde erneut Hadern einsetzte: „Ich dachte so bei mir, dass es für mich die erste und letzte Langdistanz sein würde. Alles doch relativ viel.“

Maren Kochta erlebt bombastische Stimmung

Zum Glück hatte die 43-Jährige zu dem obligatorischen Gel zur Nahrungsaufnahme in weiser Voraussicht Brezeln eingepackt. Der Geschmack verleiht wieder positives Denken und das Salz tut auch gut. 6:26 Stunden standen für die Radstrecke auf der Uhr.

„Man ist dann ganz schön fertig“, berichtet Maren Kochta von riesengroßem Respekt vor dem abschließenden Marathon: „Wie soll das noch gehen?“ Es ging auch dank der zahlreichen Zuschauer, die in den Straßen von Hamburg eine bombastische Party-Stimmung entfachten. Die Strecke fand die Wallerin „cool mit Verwinkelungen. Wir liefen rauf und runter, am Wasser entlang, durch einen Park. Das trägt einen natürlich.“

Immer wieder hatte ich während des Wettkampfes zu mir selber gesagt: Du kannst es schaffen!

Zwei der vier gut 10,5 Kilometer langen Runden waren ein Leichtes, ab Kilometer 25 wird es bekanntermaßen immer schwierig. Ein Blick auf die Uhr half: „Ich hatte die Gesamtzeit laufen lassen und gesehen, dass ich deutlich unter 15 Stunden bleiben würde. Dann unter 14 und bei Kilometer 20 sogar unter 12.“ Adrenalinschübe also bis zu Kilometer 32 – „dann war der Ofen aus, der Rest wurde eine Tortur.“

Der eiserne Wille trug Maren Kochta beim Langdistanz-Debüt noch zu einer Zeit von 5:03 Stunden, was in Summe 13:20 Stunden ergab. Da müsste es doch beim Zieleinlauf eine Eruption der Gefühle gegeben haben. „Ach, das hatte sich übers ganze Rennen aufgebaut und war beim Finishen nicht mehr so bombastisch.“ Eher Stolz auf die eigene Leistung und Selbstbestätigung: „Immer wieder hatte ich während des Wettkampfes zu mit selber gesagt: Du kannst es schaffen!“

2024 Start in Roth geplant

Das Schweben auf Wolke sieben setzte erst am Tage nach dem Ironman so richtig ein. Wenn Maren Kochta in jetzt ein bisschen runterkommt, werden die weiteren Events geplant. Zwei, drei kleine – im Oktober dann der Bremen-Marathon. „Aber ich habe auch Blut geleckt und möchte 2024 meine zweite Langdistanz meistern, wahrscheinlich in Roth.“ Maren Kochta ist also Feuer und Flamme. In der Zeit nach dem nächsten Ironman dürften dann wieder Glücksgefühle lodern.