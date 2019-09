Kobelt-Führung hält nicht

Bassen – Im Heimspiel gegen den neuen Tabellenführer MTV Jeddingen lieferten die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Bassen zwar eine gute erste Hälfte ab und führten auch zur Pause durch das Tor von Nina Kobelt mit 1:0 (37.), am Ende aber nahmen die Gäste ein 2:1 mit auf die Heimreise.

Gleich zu Beginn hatten wir die erste gute Chance, aber die Torfrau konnte in letzter Sekunde noch klären. Wir waren in einem gutklassigen Spiel das bessere Team – zumindest in Durchgang eins“, urteilte da Bassens Uwe Norden. Nach der Pause wurde der robust spielende Gast immer stärker, „auch weil wir nachließen“, so Norden. Nach einer Stunde dann auch der Ausgleich. Jeddingen hatte nun zunehmend das Zepter in der Hand. „Wir konnten uns zwar immer wieder durchaus gefällig in die Offensive bringen, aber zu einer konkreten Tormöglichkeit langte es leider nicht mehr“, sah Norden dann in der 84. Minute das 1:2 durch einen direkt verwandelter Freistoß. Wir versuchten in den Schlussminuten dann zwar noch mal alles, blieben aber dabei ohne Erfolg.“

TSV Bassen: Schmidt - Dierßen (78. Hein), Werth (85. Allert), Kobelt, Edert, Gäbelein, Funck, Schidzig, Lübkemann, Maruschke, Wiesenmüller.