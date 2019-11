Der Knoten ist geplatzt – 8:5

Holtum (Geest) – Der Knoten ist geplatzt: Im fünften Spiel feierten die TT-Damen des TSV Holtum (Geest) beim 8:5 über den TV Grohn endlich den ersten Saisonsieg in der Bezirksoberliga.

Auf Holtumer Seite war Heike Wahlers wieder mit von der Partie. „Das hat sich definitiv ausgezahlt. Daher sind wir auch froh, dass Heike trotz der vielen Einsätze bei den Herren noch Zeit und Lust hat, bei uns mitzuspielen“, erklärte Mannschaftsführerin Christiane Kuhnt. Nach einer Punkteteilung in den Doppeln endete auch die erste Einzelrunde ausgeglichen – 3:3. Was folgte, war das Spitzenspiel zwischen Heike Wahlers und Stefanie Greten. Dabei lieferten beide den Zuschauern ein tolles Spiel über fünf Sätze. Hatte Wahlers zunächst ein 0:2 ausgeglichen, ließ sich die Holtumerin im entscheidenden Durchgang von einem Kantenball etwas aus der Konzentration bringen und verlor dann knapp 8:11. Die anderen Einzel dieser Runde wurden glatt gewonnen, denn weder Kuhnt noch Andrea Wahlers hatten Probleme mit ihren Gegnerinnen, sodass es 6:4 stand. Kuhnt war dann machtlos gegen Greten. Doch Heike Wahlers hatte ihre vorherige Niederlage abgehakt und gewann souverän. Sabine Thies setzte dann in drei von etwas Nervosität geprägten Sätzen gegen Mosch den Schlusspunkt zum 8:5-Endstand. kc