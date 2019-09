Kleiner Fisch in einem Becken voller Haie

Baden - Von Frank Von Staden. Nein, Badens Volleyball-Manager Peter-Michael Sagajewski macht sich da kein X für ein U vor, sagt vor dem Saisonstart am Sonntag (16 Uhr) daheim gegen den FC Schüttorf: „Wir sind hier alle nicht blauäugig und laufen nicht mit Scheuklappen herum!“ Heißt im Klartext: Sie wissen beim TV Baden nur zu genau, dass sie nur ein ganz kleiner Fisch in einem Zweitliga-Becken voller Haie sind. Sagajewski: „Unser Saisonziel kann nur der Klassenerhalt sein. Und den wollen wir . . . mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen!“

Nur zu genau erinnert sich der Manager noch an die vergangene Saison, als es in fast jedem Spiel Spitz auf Knopf zuging, sich die Badener Panther jeden Sieg, jeden Satz und jeden Punkt hart erarbeiten mussten. „Ja, geschenkt wurde uns da wahrlich nichts“, sagt da Trainer Fabio Bartolone, der in sein zweites Jahr mit dem TVB geht. „Und leichter“, so orakelt der Übungsleiter, „wird es auch dieses Mal für uns nicht werden. Was wir aber jetzt gegenüber der Vorsaison besitzen, als wir uns als Neulinge durchbeißen mussten, ist Erfahrung. Überraschen kann uns deshalb nur noch wenig. Die Jungs wissen alle genau, was auf sie zukommen wird. Es wird von Beginn an ein Überlebenskampf werden – dem werden wir uns stellen!“

Den im Sport verbreitete Spruch, „die zweite Saison ist immer die schwerste“, mag Sagajewski dabei gar nicht hören, sagt: „Das ist doch nur ein dahergeredeter Schnack, auf den ich aber auch gar nichts gebe. Die Jungs verfügen jetzt über die Spur Gelassenheit, die in dieser Liga vonnöten sein wird. Wer in der vergangenen Saison so viele Körner gelassen hat, so viele Tiebreaks hat spielen müssen und immer an die Schmerzgrenze gehen musste, der wird in die neue Spielzeit gestärkt gehen. Davon bin ich überzeugt. Auch wenn wir wissen, dass unser Kader nach den beiden Weggängen unterbesetzt ist.“

Nicht mehr dabei sein werden da Ex-Kapitän Stefan Baum als auch Außenspieler Alexander Decker. Während Baum in Göttingen studiert, verspürt Decker eine gewisse Volleyballmüdigkeit. Bartolone: „Zwei herbe Verluste, ganz klar.“ So müssen dann andere Akteure in die Bresche springen. Bartolone beförderte dabei Nils Mallon, der gerade einmal eine Saison bei den Badenern spielt, zum neuen Kapitän: „Er ist dafür genau der Richtige. Ein Mentalitätsmonster. Er wird auch von der Libero- auf die Außenposition rücken“, so der Übungsleiter. Zudem wurden aus der Reserve Simon Bischoff als auch Lewin Probst hochgezogen. „Sie genießen mein volles Vertrauen“, sagt der Italiener. In seiner Heimat knüpfte Bartolone zudem Kontakte zu Alessandro Blasi, der als Zuspieler bereits langjährige Erstliga-Luft im Land der „Pizza und Pasta“ atmen konnte und mit seinem 27 Jahren schon als Routinier bezeichnet werden kann. Blasi wird – wie berichtet – demnächst ein Teil seines Studiums in Bremen absolvieren. „Er wird uns weiterhelfen, wird aber erst in einigen Wochen zu uns stoßen“, hält Bartolone große Stücke auf den Neuzugang.

Auf ein Handgeld oder gar auf ein fürstliches Honorar darf der Spieler aus Triest dabei nicht hoffen. Denn auch für diese Saison haben es sich die Badener auf die Fahne geschrieben, keine Spielergehälter zu zahlen. Sagajewski: „Können wir auch gar nicht. Aber die 2. Bundesliga ist eine Zweiklassengesellschaft. Die eine Klasse spielt mit, die andere ohne Bezahlung. Wir gehören zu der, die es ohne Geld schafft!“

Am Sonntag nun beginnt das Abenteuer Teil 2 in der „Haifisch-Liga“. Und mit Schüttdorf kommt da gleich eine harte Nuss. Doch alle anderen Teams werden ebenfalls schwer zu knacken sein.