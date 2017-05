Trotz Rettung bleibt ein Makel bestehen

Freudentänze, Jubelgesänge, ja selbst eine Bierdusche für Trainer Benedetto Muzzicato durften nach dem Last-Minute-Sieg über Bornreihe natürlich nicht fehlen. Verständlich. Schließlich hatte der TB Uphusen lange Zeit schon wie ein sicherer Absteiger ausgesehen. Zu ausgiebig wurde der Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga dann aber doch nicht gefeiert. Denn wie schon im vergangenen Jahr gab es einen kleinen Makel. Auch wenn das auf Seiten der Uphuser Verantwortlichen niemanden mehr interessierte, hat die Muzzicato- Elf die Rettung letztlich dem VfL Osnabrück zu verdanken, der seine Reserve zur kommenden Saison aus der Oberliga zurückzieht.

Festzuhalten bleibt somit, dass der TBU sportlich zum zweiten Mal in Folge abgestiegen wäre. Eine Tatsache, die vor Saisonbeginn keiner der Uphuser Verantwortlichen erwartet hätte. Vielmehr wurde da von einem Kader gesprochen, den es in dieser Qualität am Arenkamp so noch nicht gegeben hat. Auch Trainer Benedetto Muzzicato sollte das Team auf eine neue Ebene hieven. Die Ernüchterung – sie ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Schnell war ganz deutlich zu sehen, dass prominente Namen keine Tore schießen. Daher war es auch kein Wunder, dass schon während der Saison der eine oder andere Spieler vorzeitig gehen musste. Nur gut, dass der TBU in der Winterpause personell nachlegen konnte. Darüber hinaus war vor allem in der Endphase zu erkennen, dass Muzzicato aus den vielen Einzelkönnern endlich eine echte Mannschaft geformt hatte.

Trotz allem war das Ende für die Uphuser erneut ziemlich glücklich. Wichtig ist jetzt, dass alle Beteiligten aus den gemachten Fehlern die richtigen Schlüsse ziehen. Gelingt das und ziehen am Arenkamp auch weiterhin alle an einem Strang, könnte es auch mal wieder eine sorgenfreie Saison geben. Mit dem sportlichen Klassenerhalt als Höhepunkt.