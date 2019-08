Den Klassenerhalt knapp verpasst

Achim – Der Achimer Golfclub war Ausrichter des fünften und entscheidenden Spieltags der Kramski Deutschen Golf Liga (DGL). Während die Achimer Damen den Klassenerhalt in der Oberliga bereits sicher hatten und befreit aufspielen konnten, wussten die Herren ihren Heimvorteil nicht zu nutzen. Denn gegen den Lokalrivalen aus Verden setzte es eine knappe Niederlage. Damir steigen die Achimer in die Gruppenliga ab.

Danach hatte es lange Zeit nicht ausgesehen. Denn als die ersten Zwischenergebnisse im Clubhaus eintrafen, sah es für die Achimer noch gut aus. Christoph Gaszczyk konnte mit einer guten 80er Runde (Par 74) den Auftakt machen, wie auch Eike Hielscher und Kai Boie mit soliden Runden von 84 Schlägen. Heiner Jäger kam mit einer 82 ins Clubhaus. Und als Michael Ohlms dann eine fast perfekte 75er-Runde spielte, sah alles nach einem Heimsieg aus. Denn zu diesem Zeitpunkt lagen die Achimer mit fünf Schlägen vorn. Der letzte Flight wendete jedoch das Blatt zugunsten des Teams aus Verden, das den letzten Flight mit acht Schlägen Unterschied gewinnen konnte.

Deutlich besser lief die Saison für die Achimer Damen. Nachdem der Klassenerhalt in der Oberliga vorzeitig geschafft war, war nunmehr ein gelungener Saisonabschluss das Ziel. Anna Lattermann und Marion Brödys legten zwei gute 83er-Runden vor. Alle fünf gewerteten Spielerinnen blieben unter 90 Schlägen. Eine gute geschlossene Mannschaftsleistung. Am Ende fehlte nur ein Schlag, um auf den zweiten Platz der Tabelle zu gelangen. Doch die beiden Spitzenclubs Golfclub am Meer (Aufsteiger in die Regionalliga) und der Oldenburgische Golfclub waren in dieser Saison nicht zu schlagen.