Klassenerhalt ist jetzt zum Greifen nahe

Baden - Aufatmen bei Squash-Oberligist SC Achim-Baden: Im Nachholspiel kam das Team um Kapitän Tim Jäger sowohl gegen Gastgeber RC Rüstersiel als auch gegen die Bassumer SC Shooting Birds jeweils zu einem 2:2-Unentschieden. „Rein rechnerisch sind wir zwar noch nicht gerettet, doch das war ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt“, attestierte Jäger seiner Mannschaft eine überzeugende Leistung.

In der Tabelle rückten die Badener damit auf den fünften Platz vor. Am abschließenden Spieltag kommt es zum direkten Duell gegen den bedrohten Teams aus Jeverland und Osnabrück. „Da müsste es schon ganz bitter laufen, wenn wir uns den Vorsprung von drei Punkten auf den Abstiegsplatz noch nehmen lassen. Daher bin ich auch ganz zuversichtlich, zumal wir da personell wohl wieder in Bestbesetzung antreten können“, war die Ausbeute von drei Punkten in Rüstersiel für Jäger nahezu gleichbedeutend mit der Rettung.

Das Auftaktspiel gegen Bassum begann mit einem 0:2 aus Sicht der Badener. Nachdem Youngster Steffen Rohde glatt in drei Sätzen verloren hatte, wähnte sich Nina Broschart bereits auf einem guten Weg. Doch nach einer 2:0-Führung verlor sie mehr und mehr den Faden gegen Krämer und musste sich noch im fünften Satz geschlagen geben. Nur gut, dass Ulf Mettchen einen guten Start gegen Tiemann erwischte – 11:3. Zwar kassierte der Badener den Ausgleich, doch letztlich hatte er beim 3:1-Erfolg die Nase vorne. Damit lag es nun an Jäger, seinem Team den wichtigen Punkt zu sichern. Im Duell gegen den Ex-Badener Michael Weiler behauptete er sich dank einer Energieleistung mit 11:8 im fünften Satz zum 2:2-Endstand.

Gegen Gastgeber Rüstersiel brachte Rohde seine Farben dank einer konzentrierten Vorstellung mit 1:0 in Führung. Diese hätte Broschart ausbauen können, doch wie schon in der ersten Begegnung verlor sie in fünf Sätzen. „Das war extrem schade, da sich Nina wieder einmal nicht für eine gute Leistung belohnen konnte“, verdeutlichte Jäger. Verlass war dafür auf Mettchen, der Röben keine Chance ließ – 2:1. Dennoch reichte es nicht zum Gesamtsieg, da Jägers stärkste Saisonleistung gegen Emmanuel David am Ende nicht belohnt wurde – 2:3. J kc