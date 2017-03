Der Klassenerhalt ist gesichert

Verden - Aufatmen bei den Schachspielern des Verbandsligisten SK Verden: Zwei Runden vor Saisonende ist dem Team nach dem 4:4 gegen den SC Brelohe der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen. I der Tabelle verbleiben die Allerstädter Strategen auf dem vierten Platz.

Um vollzählig anzutreten, mussten die Verdener auf drei Ersatzspieler zurückgreifen. Aber auch die Gäste aus der Lüneburger Heide waren nicht in der stärksten Aufstellung angetreten. In Anbetracht der noch zwei ausstehenden Runden gegen zwei starke Bremer Teams waren die Gastgeber auf Sicherheit eingestellt. So verhielten sich auch überraschend die Kontrahenten Brelohe. Nur neun Züge und 30 Minuten dauerte die erste Partie von Matthias Westphal, ehe sich beide Kontrahenten auf ein Remis einigten. Nach und nach beendeten in insgesamt drei Stunden alle Denksportler in verzwickten, aber mit sicherem Spielaufbau ihre Begegnungen mit einer Punkteteilung. Im Domstäter Team traten noch an: Christian Polster, Frank Strüßmann, Michael Hävecker, Harald Palmer, Herbert Campe, Karsten Ockenfels, Fabian Wetjen.

Das Duell der 7. Runde in der Bezirksklasse, Verden II gegen Niederelbe II, ging über sechs Stunden Spielzeit. Norbert Bischoff wählte das Colle-System und den folgenden Königsangriff. Zunächst gewann er einen Bauern und im 19. Zug die Dame und damit die Partie. Weiter siegten Sergej Smaga und Claus Warneke und Remis trennten sich Horst Nordhorn und Manfred Fischer.