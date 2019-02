Klares 31:21 - aber Jana Moll schwer verletzt

Oyten - Zwar tütete Handball-Oberligist TV Oyten II ohne Probleme beim deutlichen 31:21 (15:9) gegen den überforderten Tabellenletzten GW Mühlen den erwarteten Auswärtssieg ein, beklagt aber mit Jana Moll die nächste Schwerverletzte. „In Minute 43 ist sie in einer Abwehraktion weggeknickt und schied mit Verdacht auf Kreuzbandriss aus“, ärgerte sich Trainer Jens Dove über Verletzungspech, nachdem bereits Aktivposten Jacqueline Nowak die Saison schon früh abhaken musste.

Zu diesem Zeitpunkt führte das Dove-Team bereits mit 27:15, verlor dann allerdings etwas den Faden und landete schließlich dennoch den deutlichen Erfolg. Schon zu Beginn ließ sich der Gast vom 0:1-Rückstand nicht erschüttern und lag bald 8:5 (13.) vorne. Die Drittliga-Reserve hatte ihre erste starke Phase und schaffte durch einen Viererpack beim 13:7 (25.) nach einem Siebenmeter von Susanne Tauke die Vorentscheidung. Mit gleicher Konsequenz arbeitete Oyten weiter am Kantersieg und erhöhte erneut durch Johnnesmann auf 27:15. Es folgte der Bruch durch Molls Verletzung, aber der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr. „Wir haben wir den dritten Platz gefestigt. In unserem Spiel habe ich gute Kombinationen gesehen, ich hoffe einfach, dass sich nicht noch mehr verletzten“, so Dove, der die vielen vergebenen Chancen beklagte.

Tore: Schnaars (7), Johannesmann (6/1), Ankersen (5), Stoffel (4), Tauke (3), Wendt (3), Pleß (2), Hübner (1). bjl