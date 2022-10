Klare Rollenverteilung zwischen MTV Riede und SVV Hülsen

Von: Frank von Staden

Einst gemeinsam in Bassen an der Linie: Denis Schymiczek und Uwe Bischoff (rechts). © vst

Vor einigen Monaten wäre es ein Derby auf Augenhöhe gewesen, nun trennen den MTV Riede und den am Sonntag gastierenden SVV Hülsen in der Bezirksliga quasi Welten.

Riede – MTV-Coach Denis Schymiczek nimmt die Underdog-Rolle an, sagt aber: „Gegen Heeslingen haben wir ein gutes Spiel geliefert. Dieses Gefühl wollen wir mitnehmen und punkten.“ Es fehlen Dominik Jacobi, Tim Eichhorn und wohl auch Kai Schumacher. In Absprache mit der Zweiten werden die Segelhorstkicker laut Schymiczek jedoch eine schlagkräftige Truppe aufbieten.

Bischoff und Schymiczek feiern Wiedersehen

„Wir wollen weiter auf die Leistungen aufbauen und unsere Serie ausbauen! Defensiv haben wir uns stabilisiert und steigern uns von Spiel zu Spiel. In der Offensive lassen wir aber immer noch zu viele 100-Prozenter liegen – aber das wird sich auch verbessern“, sagt Hülsens Coach Uwe Bischoff, der aber warnt: „Wir dürfen Riede in keinem Fall unterschätzen. Der MTV hat gute, erfahrene Spieler und steht mit dem Rücken zur Wand!“ Für Bischoff und Schymiczek ist es ein Wiedersehen. So standen beide einst beim TSV Bassen gemeinsam an der Linie.