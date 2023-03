Klapps Fehlschuss fatal – Fischerhude 0:2

Von: Frank von Staden

Lukas Klapp, sonst eiskalt vor dem Tor, versagte beim Strafstoß die Nerven. © vst

Zumindest dem einen Punkt so nahe – und am Ende doch so fern: Die Fischerhuder Bezirksliga-Fußballer verpassten am Sonntag beim 0:2 (0:1) auf heimischem Terrain gegen den nicht unbedingt überzeugenden SV Anderlingen den Sprung aus dem Tabellenkeller, hatten aber zumindest ein Remis vor Augen, als sie in der 90. Spielminute einen Strafstoß zugesprochen bekamen, dem ansonsten so eiskalten Lukas Klapp aber vom Punkt die Nerven versagten und schließlich ein Konter zum alles entscheidenden 0:2 (90.+6) führte.

Fischerhude – „Wir müssen aber auch ehrlich sein und zugeben, dass wir es lange nicht gut gemacht haben. Wir waren nicht griffig, nicht zielstrebig genug, ließen einige gute Chancen zu leichtfertig verstreichen. So hieß es zur Pause auch nicht unverdient 1:0 für Anderlingen“, gab da später Fischerhudes Kapitän Kevin Sammann unumwunden zu. Der Treffer der Gäste resultierte dabei aus einem Freistoß, den Ole Lemmermann sehenswert in den Knick setzte (30.).

Nach der Pause wurde es dann ein echtes Kampfspiel, in das sich die Fischerhuder immer mehr hineinbissen, hinten nur noch wenig zuließen und mit Macht dann den Ausgleich erzwingen wollten. Als dann der Unparteiische nach einem Foul im 16er gegen den eingewechselten Hannes König auf den Elfmeterpunkt zeigte, war der Lohn für harte Arbeit greifbar nahe. Doch letztlich drosch Klapp das Sportgerät dann weit über die Querstange, die nun in Unterzahl agierenden Gäste kamen per Konter dann zum 2:0.