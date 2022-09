Klapp tütet für Fischerhude Punkt ein

Von: Frank von Staden

Lukas Klapp. © vst

Ganz wichtiger Punkt am Sonntag für die Bezirksliga-Fußballer des TSV Fischerhude-Quelkhorn, die dem starken Aufsteiger aus Anderlingen auf dessen Terrain ein 1:1 (0:0) abtrotzen konnten. „Das war schon ein richtig guter Gegner, der so sicherlich nicht zu den Abstiegskandidaten gehören wird“, urteilte später Fischerhudes Coach Matthias Warnke.

Fischerhude – Die Anfangsphase beider Halbzeiten verschliefen die Gäste dabei etwas, hatten aber Glück, dass die Hausherren die sich bietenden Chancen in diesem Zeitraum nicht zu nutzen wussten. So ging ein Müller-Schuss (6.) knapp vorbei und rettete Fabian Meyer kurz darauf in höchster Not (14.). Danach fingen sich die Wümme-Kicker aber und kamen ebenfalls zu einer guten Torchance, als Jannis Krenz eine Flanke von Lukas Klapp per Kopf an die Latte donnerte (33.). Nach der Pause begann Anderlingen erneut stark und kam so auch folgerichtig durch Brian Müller zur Führung, als er Dennis Klee im 1:1 „vernaschen“ konnte. „Wir haben aber sofort eine Reaktion gezeigt“, so Warnke, der erst noch mit ansehen musste, wie Klapp nach Horeis-Zuspiel hauchzart verzog (66.). Doch nur wenig später (74.) machte es „Klappi“ besser, traf aus dem Gewühl zum 1:1. Jan Kuper nach einer Klee-Ecke sowie der starke Brian Müller ließen weitere Chancen ungenutzt.