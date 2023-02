TV Oyten II: Kirst und Schote Aktivposten bei 32:23-Erfolg

Von: Ulf Horst von der Eltz

Effizient: Marie Schote warf sieben Tore. Archiv © Hägermann

Nächster Sieg: Die Handballerinnen des TV Oyten II feierten am Mittwochabend ein 32:23 (14:8) bei der HSG Bruchhausen-Vilsen und ziehen weiter ihre Kreise in der Landesliga.

Oyten - „Wir haben die Hausaufgaben gemacht, gegen motivierte Gastgeberinnen in enger Halle die Punkte geholt. Obwohl es nicht einfach war“, zeigte sich Coach Sebastian Kohls zufrieden.

Der Primus nahm nach dem 3:3 (9.) Fahrt auf und erarbeitete sich über 9:5 (20.) sowie 13:6 (27.) eine komfortable 14:8-Pausenführung. In erster Linie dank einer starken Torfrau Manuela Kirst, die Bruchhausen zur Verzweiflung brachte. Auch im zweiten Abschnitt ließen die Oytenerinnen nichts anbrennen, bauten den Vorsprung zum nie gefährdeten 32:23 aus.

Auch Julia Otten überzeugt

Neben Kirst lieferte Marie Schote mit hoher Trefferquote eine prima Leistung, Julia Otten überzeugte ebenso auf der rechten Angriffsseite. Das Duo erwies sich als effizient, da konnte der Primus einige Fahrkarten verkraften. „Wir haben zu viele Würfe aus dem Sechs-Meter-Bereich zugelassen“, nannte Kohls einen kleinen Kritikpunkt. In den letzten Minuten feierte Lilian Fischer im Kasten ein gutes Debüt.

Am Sonnabend (16 Uhr) steht das Match bei der HG Winsen/Luhe an. Die Gastgeberinnen baten um Verlegung – was Kohls eigentlich zu viel des Guten wäre. Schließlich kommt am Montag bereits TuS Oldau Ovelgönne zum Nachholspiel: „Sollten wir spielen, müssen wir wohl auf Charlotte Kramer verrichten, die sich in Bruchhausen am Daumen verletzt hat.“

Tore TV Oyten II: Schote (7), Gerling (4), Hartmann (2), Pleß (2), Gronewold (2), Wendt (2), Kramer (2/2), Otten (7), Schulte (2), Köster (1), Schidzig (1).