Kilian Grimm beseitigt die letzten Zweifel – 2:0

Fischerhude - Keine Überraschungen gab es im Halbfinale des Fußball-Kreispokals. Während sich der TSV Fischerhude-Quelkhorn mit 2:0 gegen den TSV Lohberg behauptete, wurde auch der TSV Uesen seiner Favoritenrolle gerecht. Beim TSV Brunsbrock ließ das Team von Trainer Stefan Blasy nichts anbrennen und qualifizierte sich durch einen souveränen 4:0-Erfolg für das Endspiel.

TSV Fischerhude-Quelkhorn - TSV Lohberg 2:0 (1:0). Zumindest in der ersten halben Stunde war es ein ausgeglichnes Duell, in dem sich beide Teams keinen nennenswerten Torchancen erspielten. In der 37. Minute dann aber der Führungstreffer für die Gastgeber. Musste HSV-Fan einen Tag zuvor im Bundesliga-Nordderby noch mächtig leiden, hatte er dieses Mal Grund zur Freude. Nach einem Abpraller war Klee zur Stelle und drückte das Leder zum wichtigen 1:0 über die Linie. Kurz nach der Halbzeit war es dann Kilian Grimm, der nach einem schön ausgespielten Konter mit dem 2:0 zur Stelle war. Kurz vor Spielschluss wurde Paul Happe dann noch mit einer Ampelkarte frühzeitig zum Duschen geschickt (85.). Trotz des Sieges war Fischerhudes Trainer Jens Lellek alles andere als zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Das war heute viel zu wenig. Da muss in zwei Wochen in Verden viel mehr von uns kommen, wenn wir im Finale gegen Uesen bestehen wollen.“

TSV Uesen - TSV Brunsbrock 4:0 (1:0). Gegen die vom Abstieg bedrohten Gäste wurden die Ueser ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht. Dennoch war zur Pause nach einem Treffer von Daniel Janssen (42.) noch alles offen. Nach dem Wechsel musste Brunsbrocks Keeper Stefan Hoppe aber noch dreimal hinter sich greifen. Mirko Duhn (69.), Philipp Dondelinger (74.) und Bastian Aucamp (90.+4) erhöhten zum verdienten 4:0-Endstand. J bd