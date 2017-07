Kiesewetter sorgt für eitel Sonnenschein – TSV Etelsen 4:0

Etelsen - Von Ulf von der Eltz. Der Außenseiter wehrte sich tapfer – am Ende ging er dann aber doch noch unter: Fußball-Bezirksligist FSV Langwedel-Völkersen musste sich am Sonntag im Finale des 5. „Schlosspark-Cups“ Gastgeber TSV Etelsen 0:4 (0:0) geschlagen geben. Dritter wurde der TB Uphusen durch einen 2:0 (2:0)-Erfolg über den FC Verden 04.

Langwedel-Völkersen - Etelsen 0:4 (0:0). Der vom sportlichen Leiter Benjamin Lutz betreute Bezirksligist machte lange Zeit geschickt die Räume eng und ließ den Favoriten kaum zu zwingenden Torchancen kommen. „Da hat uns der Ballbesitz nicht so sehr geholfen“, meinte Etelsens Dennis Offermann. Sein Trainer-Kollege Wilco Freund sah indes eine andere Tatsache als wichtig an: „In der Defensive haben wir es gut gemacht und durch Pressing viele Bälle gezielt erobert. Das wollten wir heute sehen.“ Die erste Chance des Endspiels hatten die Langwedeler – wobei es die einzige zwingende bleiben sollte: Emrah Tavan prüfte mit einem 25-Meter-Schuss Keeper Daniel Büchau (9.). Spät sorgte der Landesligist für Gefahr, als Nico Kiesewetter die Kugel aus spitzem Winkel neben den Kasten setzte (40.). Im zweiten Abschnitt ergaben sich mehr Chancen für die Blau-Weißen, aber erst Simon Gloger brach mit dem 1:0 (67.) aus spitzem Winkel den Bann. Etelsen setzte jetzt zunehmend Akzente über die Halbpositionen und sorgte für reichlich Gefahr. In der Schlussphase sorgte Nico Kieswetter für eitel Sonnenschein, als er zunächst nach Fehlpass von Sedat Tavan das 2:0 markierte (80.) und auf Vorlage von Christian Heusmann den Schlusspunkt zum 4:0 setzte (87.). Zwischendurch hatte Nico Gräpler das 3:0 (86.) besorgt. Neuzugang Kiesewetter heimste noch ein Sonderlob seiner Trainer ein: „Er hat prima Laufwege gehabt und sich schon gut eingefügt. Aber es war von allen ein Schritt nach vorne.“

Uphusen - Verden 2:0 (2:0). Zufrieden zeigte sich FC-Coach Sascha Lindhorst mit seiner arg verjüngten Truppe: „Sie hat in der Defensive gut verschoben, Malin Stenzel und Bamba überzeugten in der Dreierkette. In der zweiten Hälfte hatten wir auch Möglichkeiten.“ Uphusen agierte überlegen, arbeitete sich Chancen heraus. Mit der Verwertung war Coach Benedetto Muzzicato allerdings überhaupt nicht zufrieden: „Note 6 minus.“ Jabateh Vafing vergab zweimal freistehend, Bastian Helms, Ali Achour und Ajoub Rochd machten es nicht besser. „Wir hätten 8:0 gewinnen müssen“, wetterte der TBU-Übungsleiter. Nach Konter über Yannis Becker und Burak Yigit markierte der pfeilschnelle Vafing das 1:0, Philip Kahrs erhöhte nach Becker-Ecke und Fischer-Kopfball auf 2:0. Ein Lob hatte Muzzicato hingegen für seine Abwehr parat: „Wir sehen schon gute Fortschritte, das Variieren zwischen Dreier- und Viererkette lässt uns für die Saison hoffen. Auch fußballerisch lässt sich das alles prima an.“