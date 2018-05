Kiesewetter legt früh Grundstein – Etelsen 3:1

Sieg in Westercelle / Dreyer, Reiners, Funck stark

+ Nils Goerdel

Etelsen - Der Abstiegskampf in der Fußball-Landesliga – auch durch den TSV Etelsen wird er immer dramatischer: Die Goerdel-Elf landete am Mittwochabend im so wichtigen Kellerduell beim VfL Westercelle einen 3:1 (1:0)-Erfolg und bleibt damit im Rennen um den Klassenerhalt. „Nach ausgeglichener erster Halbzeit hatten wir im zweiten Abschnitt zahlreiche gute Chancen und gingen somit als verdienter Sieger vom Platz“, freute sich Nils Goerdel. Der Interimscoach hob Keeper Cedric Dreyer, der Ruhe ausstrahlte und seine Farben in der 55. Minute mit starker Fußabwehr im Spiel hielt, Bastian Reiners und Yannik Funck heraus.