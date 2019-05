Kiemes macht alles klar – TSV Achim 2:0

+ Lukas Kiemes traf zum 2:0.

Achim – So langsam wird die Serie beim TSV Achim unheimlich. Seit dem 23. September ist die Zavelberg-Elf bereits ungeschlagen und steuert nach dem 2:0 (1:0) am Donnerstagabend über den TSV Thedinghausen direkt in Richtung Bezirksliga. Patrick Spitzer zirkelte einen Freistoß aus rund 18 Metern zur Führung ins Eck (39.).