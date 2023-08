Kirchlintler Kevin Müller: „Regionalliga ist echt noch ein höheres Level“

Von: Henning Leeske

Teilen

Als Achter im Mittelfeld des JFV A/O/B/H/H in der A-Junioren-Regionalliga am Ball: Kevin Müller aus Kirchlinteln. © Verein

Mit Kevin Müller kommt einer der aktuell besten Nachwuchskicker Niedersachsens aus dem Kreis Verden. Der gebürtige Kirchlintler schaffte mit der neuen Saison den Sprung in die Regionalliga der A-Junioren. Nur die Bundesliga ist in dieser Altersklasse noch höher.

Kirchlinteln – Das Mittelfeld-Talent stand für den JFV A/O/B/H/H beim 4:1-Auswärtssieg in Eimsbüttel 30 Minuten auf dem Platz. Im Gespräch mit dieser Zeitung gibt Kevin Müller seine ersten Eindrücke wieder.

Welche Ziele hat dein Team in der neuen Saison?

Wir wollen auf jeden Fall die Klasse halten und uns in der Liga etablieren. Denn ich will natürlich mein zweites Jahr bei den A-Junioren auch in der Regionalliga spielen. Das Niveau ist schon sehr hoch. Das wird nicht leicht, aber der Auswärtssieg zeigt, was wir können.

Welche Position spielst du?

Ich spiele einen Achter im zentralen Mittelfeld. Das hat sich so herauskristallisiert. Ich denke, dass ich da gut aufgehoben bin.

Wie trainiert die Mannschaft und gibt es Unterschiede zu früher in niedrigeren Ligen?

Wir trainieren dreimal die Woche. Was das Tempo angeht und die Intensität, ist das echt noch ein höheres Level.

Stehen die Nachwuchsscouts der Proficlubs eigentlich immer bei den Partien der Regionalliga am Spielfeldrand?

Als Spieler bekommt man das gar nicht so mit. Wir sind immer voll auf das Spiel konzentriert. Manchmal weist der Trainer im Anschluss daraufhin, dass einer da war. Das passiert besonders auf den Auswahltrainings.

Konntest du schon bei anderen Clubs mittrainieren, die Mannschaften im Profifußball haben?

Vor drei und vier Jahren durfte ich bei Werder, HSV und 96 mittrainieren. Das waren Auswahltrainings für die Nachwuchsmannschaften der Profivereine.

Welcher Club hat dir am besten gefallen?

Ich war schon immer Werder-Fan. Es war schon immer ein Traum für mich, am Weserstadion einmal mitzutrainieren.

Wie groß wäre der Schritt, für dich Profi zu werden? Gibt es Chancen dazu?

Der Schritt wäre schon sehr groß, auch wenn das nur eine Liga höher ist. Mit jedem Tag wird es unwahrscheinlicher. Ich sehe selber, dass die in der A-Junioren-Bundesliga noch eine Klasse besser sind. Ich komme über das Passspiel in der Offensive. Bei meiner Physis ist das meine Stärke. Als Innenverteidiger würde mir einfach die Größe fehlen.

Natürlich hast du einen Plan B. Wie sieht der aus?

In zwei Jahren will ich mein Abi machen. Das ist mein festes Ziel. Die Schule ist sehr wichtig.

Bei welchen Vereinen hast du bisher gespielt?

Mit der E-Jugend beim TSV Brunsbrock hat alles angefangen bei Trainer Hans-Heinrich Meyer. Mit dem JFV Verden/Brunsbrock habe ich dann in der Landesliga gespielt und seit 2020 war ich beim Heeslinger SC in der U15. Der Heeslinger Trainer Oliver Warnke fragte mich damals selber, ob ich wechseln möchte.

Hast du einen Fußballer als Vorbild?

Es gibt nicht das eine Vorbild für mich, aber das Spiel von Mesut Özil habe ich vom Spielerischen her immer gerne angeschaut. Er war eher der Zehner, aber auch nicht physisch so stark.

Gab es ein Spiel oder Tor in Saison 22/23, das du nie vergessen wirst?

Vor vier Wochen war ich mit der neuen Mannschaft beim Gothia Cup in Schweden. Das war bisher der Höhepunkt für mich als Fußballer, weil wir dort den zweiten Platz erreicht haben. Ich konnte mit drei Toren im Turnierverlauf meine Mannschaft unterstützen.