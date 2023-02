Kevin Bröcker verlässt die HSG Verden-Aller

Von: Kai Caspers

Verlässt die HSG Verden-Aller: Kevin Bröcker. © ha

Mit Kevin Bröcker verliert Handball-Landesligist HSG Verden-Aller ihren besten Torschützen am Saisonende. Der 19-Jährige kehrt zur HSG Bruchhausen-Vilsen zurück.

Verden – Noch muss die HSG Verden-Aller um den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga bangen. Dabei ruhen die Hoffnungen der Allerstädter auf den Schultern von Kevin Bröcker. Der 19-Jährige hat sich zu einem Führungsspieler entwickelt und liegt mit 101 Treffern in der Torschützenliste auf dem zweiten Platz. In der nächsten Saison muss das Team von Oliver Schaffeld jedoch auf den Shooter verzichten. Denn der Youngster kehrt zu seinem Heimatverein HSG Bruchhausen-Vilsen zurück und läuft künftig in der Regionsoberliga auf.

„Kevin hat uns schon während der Saison mitgeteilt, dass er mal bei anderen Vereinen trainieren möchte. Unter anderem war er auch bei der SG Achim/Baden. Da er demnächst aber ein duales Studium in Sulingen und Hannover beginnt, kann er den zeitlichen Aufwand bei einem höherklassigen Verein nicht stemmen“, sagt Schaffeld. „Daher haben wir Verständnis für seine Entscheidung und hoffen, dass sich Kevin noch mit dem Klassenerhalt von uns verabschiedet. Aber da mache ich mir auch keine Sorgen, denn er gibt immer alles.“ kc