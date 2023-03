Kevin Artmann zum TSV Ottersberg

Robert Stolp (rechts) und Mittelfeldspieler Kevin Artmann zieht es zur neuen Saison zum TSV Ottersberg. © Privat

Der TSV Ottersberg stellt weiter die Weichen für die kommende Saison. Mit Kevin Artmann präsentierte der Fußball-Bezirksligist nicht nur den zweiten Neuzugang, sondern verlängerte gleichzeitig mit einem Quartett.

Ottersberg – Schon in Brinkum haben Mike Gabel und Kevin Artmann sehr gut zusammen gearbeitet. Das wollen beide in der kommenden Saison auch beim TSV Ottersberg fortsetzen. Denn nachdem der Fußball-Bezirksligist Gabel bereits als Nachfolger für den im Sommer ausscheidenden Trainer Axel Sammrey präsentiert hatte, hat nun auch Artmann seine Zusage gegeben.

„Ich habe noch richtig Lust auf Fußball und die gemeinsame Arbeit mit Mike. Daher habe ich mir in Ottersberg auch ein Bild vor Ort gemacht und war von der Atmosphäre gleich begeistert“, begründet der 36-Jährige, der an der Wümme als spielender Co-Trainer eingeplant ist, seine Zusage. Dass der Mittelfeldspieler, der auch schon für Uphusen in der Oberliga die Schuhe geschnürt hat, in der Vergangenheit mit einigen Verletzungen zu kämpfen hatte – für Artmann kein Thema. „Ich werde vermutlich nicht alle Spiele machen können. Aber wenn ich zu 90 Prozent dabei bin, ist das sicher gut. Schließlich haben wir in der kommenden Saison einiges vor“, lässt der Ex-Profi keine Zweifel daran, „dass es unser Anspruch sein muss, dass wir in jedem Fall um den Landesliga-Aufstieg mitspielen wollen“.

Jakuszeit, Percani, Küsel und Colak bleiben an der Wümme

Für Mike Gabel ist Kevin Artmann natürlich ein absoluter Glücksfall. „Wir haben jetzt ja schon eine gewisse Zeit zusammen gearbeitet und verstehen uns sehr gut. Und über die fußballerischen Qualitäten von Kevin muss ich sicher keine großen Worte verlieren. Er bringt alles mit und wird definitiv ein ganz wichtiger Baustein in unserem Spiel. Ich denke, dass es in der Bezirksliga auf seiner Position nichts Vergleichbares gibt“, ist Ottersbergs künftiger Trainer überzeugt. Neben Artmann kann Gabel mit Robert Stolp auf einen weiteren Weggefährten aus Brinkumer Zeiten bauen. „Mit ihm ist unser Trainerteam dann komplett. Das gilt aber nicht für unsere Kaderplanung. Da führe ich aktuell noch einige vielversprechende Gespräche mit weiteren Kandidaten und bin guter Dinge, dass noch etwas passieren wird“, lässt Gabel durchblicken. Gleichwohl freut er sich, dass er weiter mit einem Quartett planen kann. Sowohl Torhüter Niklas Jakuszeit als auch Egzon Percani, Patrick Küsel und Görkem-Turan Colak haben für die kommende Saison zugesagt.