Ostsee-Man: Kerstin Klasen beißt sich durch

Trotz aller Strapazen gute Laune: Kerstin Klasen beim Ostsee-Man-Triathlon. © privat

Am Ende landete sie auf dem siebten Platz ihrer Altersklasse: Kerstin Klasen meisterte den Ostsee-Man-Triathlon in Glücksburg mit Bravour. Die 54-jährige Westenerin benötigte 12:37:46 Stunden für die Ironman-Distanz. Mit Blick in die Zukunft soll in Sachen Triathlon für Kerstin Klasen die Fahnenstange längst noch nicht erreicht sein.

Westen – 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42,195 Kilometer Laufen: Das ist der OstseeMan-Triathlon in Glücksburg, Deutschlands einziger Ironman mit Massenstart im offenen Meer und deshalb für viele Teilnehmer sicher eine Kampfansage an den inneren Schweinehund. Auch für Kerstin Klasen aus Westen, die sich erfolgreich durch alle drei Disziplinen gekämpft hat. Am Ende belegte die 54-Jährige in 12:37:46 Stunden den siebten Rang in ihrer Altersklasse, was sich, so sagt sie, rundum gut anfühlt.

„Ich bin nicht mit dem Gedanken zu siegen in den Wettkampf gegangen“, erzählt Klasen im Gespräch mit dieser Zeitung – obwohl die monatelange intensive Vorbereitungszeit wirklich gut gelaufen sei. Sie sei mehr mit Gedanken wie „ich will es schaffen“ und „ich beiß mich da durch“ an den Start gegangen, und genau das hat sie auch getan.

Starke Zeit in „schwächster Disziplin“ Schwimmen

Kerstin Klasen biss sich durch und war zunächst nach 1,36 Stunden und fast vier Kilometern zurückgelegter Wasserstrecke der Flensburger Förde wieder entstiegen. Eine Leistung, auf die sie am meisten stolz ist. „Schwimmen ist nämlich meine schwächste Disziplin, doch diesmal ist alles ganz wunderbar gelaufen. Ich war total entspannt und auch Wind und Wellen haben mir erstaunlich wenig Schwierigkeiten bereitet.“

Danach war das Radfahren dran. Also Kälteschutzanzug aus- und Radklamotten angezogen, das Käppi aufgesetzt und rauf aufs Rad. „Das war natürlich schon anstrengend“, sagt sie. Sechs Stunden hat sie für die 180 Kilometer gebraucht, die die Teilnehmer in vier Runden rund um Glücksburg führte. Motiviert habe sie dabei der Anblick der vielen Unterstützer an der Strecke und die Musik, die sie bei der Durchfahrt durch die Stadt begleitete. Lautstark habe das Publikum die Starter angefeuert, darunter auch ihr Mann Jens und ihr Trainer Martin Ott vom TSV Schwarme samt Familie.

Stolz zeigt Kerstin Klasen im Ziel ihre Teilnehmerplakette. © privat

Die trieben sie danach auch auf der Laufstrecke an, wo sie immerhin schon die enorme Schwimmdistanz und die Radstrecke in den Beinen hatte. „Man arbeitet sich dann Kilometer für Kilometer vorwärts“, beschreibt sie die Taktik, mit der sie die sechs Runden über je sieben Kilometer angegangen ist. „Natürlich war es zuweilen hart. Die Gegend ist ja auch hügelig.“ Nach 4:50 Stunden hatte Klasen auch diese Herausforderung gemeistert und das Ziel erreicht, wo der finale Einlauf zu einem der besten und emotionalsten Momente des Wettkampfs geriet. Mit am Ende 12:37:46 Stunden hatte sie schließlich ihr selbst gestecktes Ziel voll erreicht und war auch noch deutlich unter der erlaubten Zeit von maximal 15 Stunden geblieben.

Ein mehr als zufriedenstellendes Ergebnis, wie sie findet. „Letztes Jahr war der Triathlon kurzfristig abgesagt worden und meine einjährige Vorbereitungszeit war quasi futsch. Jetzt bin ich froh, dass ich meine Anmeldung aufrecht erhalten und den Triathlon durchgezogen habe.“

Da sind auch Leute jenseits der 70 noch aktiv. Und solange ich Spaß an dem Sport habe, bleibe ich auch dabei.

Kerstin Klasen ist übrigens eher zufällig zum Triathlon gekommen. „Ich habe 2013 an einem Familien-Triathlon in Schwarme teilgenommen. Und seitdem hat es mich erwischt.“ Bloß gut, dass auch ihr Ehemann sportliche Ambitionen hat. Jens Klasen ist Radsportler, was sich mit den Aktivitäten seiner Frau wunderbar ergänzt. Wie sieht ein entspannter Radausflug der Eheleute aus? „Na ja, so 90 Kilometer werden dann schon in drei Stunden geradelt“, schmunzelt Klasen, die mehrmals wöchentlich auch Schwimmen und Laufen trainiert.

Ihrem Körper gönnt sie jetzt erst einmal eine Pause, auch wenn noch mehrere kleinere Wettbewerbe auf ihrer Agenda stehen. So schnürt sie Anfang September die Schuhe für „Dörverden läuft“ oder ist für eine Laufveranstaltung in Thedinghausen angemeldet, wo es jeweils aber „nur“ über eine Laufstrecke von 10 Kilometern geht. Eines ist der 54-Jährigen aber klar: Das Ende der Fahnenstange ist für sie auch in Sachen Triathlon noch längst nicht erreicht. „Da sind auch Leute jenseits der 70 noch aktiv. Und solange ich Spaß an dem Sport habe, bleibe ich auch dabei.“