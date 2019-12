Kernebeck erwartet Schlagabtausch

Volleyball-Zweitligist TV Baden mit Haats gegen Braunschweig

+ Seine Ansagen gelten auch im letzten Jahresmatch: TVB-Coach Werner Kernebeck. Foto: vst

Baden – Nur am grünen Tisch in der 2. Bundesliga geblieben, weil kein weiteres Team aus der 3. Liga aufsteigen wollte – in dieser Saison aber deutlich verstärkt: Die Volleyballer des USC Braunschweig kommen am Sonntag (16 Uhr, Lahofhalle) als aufstrebende Mannschaft zum Gastspiel beim TV Baden. „Das wird ein spannendes Match. Beide sind gerade prima unterwegs, ich erwartet einen offenen Schlagabtausch. Wir werden sicher guten Volleyball sehen, weil keiner verkrampft sein dürfte“, blickt Werner Kernebeck dem letzten Auftritt des Jahres hoffnungsvoll entgegen. Und der TVB-Coach fügt an: „Braunschweig ist aufgrund der Verstärkungen sogar leichter Favorit. Aber wenn wir einen guten Start hinlegen, haben wir Chancen auf Punkte – die wollen wir ja immer holen.“