TSV Fischerhude-Quelkhorn: Kellerduell für Vitalij Kalteis reine Nervensache

Von: Ulf Horst von der Eltz

Zurück im Kader des TSV Fischerhude-Quelkhorn: Michel Wülbers-Mindermann (am Ball). © von Staden

Für Bezirksligist TSV Fischerhude-Quelkhorn steht ein wichtiges Kellerduell an: Die Kalteis-Elf spielt am Sonntag (15 Uhr) beim VfL Visselhövede.

Fischerhude - „Beide Teams stehen schon unter Druck, Vissel nach drei Niederlagen sogar mit dem Rücken zur Wand. Da muss gepunktet werden“, unterstreicht Vitalij Kalteis.

Sammann und Wülbers-Mindermann zurück

Der Fischerhuder Coach geht aber auch mit einer Portion Optimismus ins Rennen, nachdem das 1:6 gegen Verden II aufgearbeitet wurde: „Wie haben viel an den Sachen gefeilt, die nicht passten. Es war eine gute Trainingswoche.“ Hinzu kommt, dass Kevin Sammann und Michel Wülbers-Mindermann in den Kader zurückkehren und Faktoren sind, „die uns gegen Verden gefehlt haben.“ Kalteis erwartet ein enges Match, in den sich zeigen müsse, „wer die stärkeren Nerven hat.“