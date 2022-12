Keine OP: Verdens Thomas Celik bald wieder am Ball

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Der Blick für die nächste Anspielstation: Verdens Thomas Celik wird nach seinem Innenbandanriss im Knie zur Vorbereitung schon wieder auf dem Platz stehen. Da der Meniskus heile geblieben ist, umgeht er eine OP. © Westermann

Er hatte eine Operation und eine längere Pause befürchtet – nun aber kann Thomas Celik Entwarnung geben: Der Offensiv-Kicker des Landesligisten FC Verden 04 hat sich „nur“ einen Innenbandanriss im linken Knie zugezogen und wird ab 11. Januar die Vorbereitung der Neubarth-Elf auf die Frühjahrsserie wieder mit in Angriff nehmen.

Verden – „Gott sei Dank hat der Meniskus nichts abgekommen, dann wäre ein Eingriff nötig gewesen. So kann ich sofort wieder mit langsamen Fahrradfahren anfangen“, erläuterte der 27-Jährige auf Nachfrage dieser Zeitung das Ergebnis der MRT-Untersuchung. Das hatte ihm Dr. Ralph Wallinger in seiner Praxis in Ganderkesee in dieser Woche mitgeteilt.

In 14 Tagen joggt Celik schon wieder

Für den Bau-Ingenieur einer Verdener Firma geht das Programm in 14 Tagen mit Joggen los, darüber hinaus absolviert dann FC-Physiotherapeutin Finja Plüschke spezielle Übungen mit ihm. Somit darf sich Celik auf die gemeinsamen Einheiten mit den Kollegen auf dem Platz freuen, wenn Coach Neubarth das Team ab 11. Januar für den Rest des spannenden Rennens in der Spitzengruppe stählen wird.

Trotz des glimpflichen Ausgangs steht der Delmenhorster bei den Partien der Reiterstädter traurig am Spielfeldrand: „Es ist schon blöd für mich, dass ich der Mannschaft nicht helfen kann.“ Denn mit dem Saisonverlauf bis zu seinem Ausscheiden gegen Lindwedel-Hope am 20. November war der sechsfache Torschütze zufrieden. „Ich habe alle Matches mitgemacht, mich fit gefühlt und auch einiges zum Gelingen der Hinrunde beigetragen“, zeigt sich der im Winter 2019 vom TB Uphusen gekommene Techniker selbstbewusst.

Sicherlich möchte ich mir meinen Stammplatz zurückerkämpfen. Darüber hinaus wäre es schön, wenn wir weiterhin so erfolgreich kicken und oben mitmischen.

Und natürlich stehen für den 13-fachen Startelf-Spieler (bei insgesamt 15 Einsätzen) zwei Ziele nach seinem Comeback obenan: „Sicherlich möchte ich mir meinen Stammplatz zurückerkämpfen. Darüber hinaus wäre es schön, wenn wir weiterhin so erfolgreich kicken und oben mitmischen.“

Da bleibt nur noch ein kurzer Gedanke an den „Unfall“ bei Celik haften: „Bei einem tiefen Ball in die Spitze war es fifty-fifty, ob der Torwart oder ich rankommen würden. Beim Sprung zur Grätsche habe ich mir das Knie verdreht und sofort gemerkt, dass da was nicht stimmt.“