Kazzio feiert ein gelungenes Jahresdebüt

Verden - Trainerin Elfi Schnakenberg (Blender-Jerusalem) und Trainer Pavel Vovcenko (Achim-Bollen) waren bei den Galopprennen in Magdeburg, Mannheim und Düsseldorf erfolgreich und kamen zu jeweils einem Sieg und mehreren starken Platzierungen.

Besonders gespannt waren alle Turffreunde auf das Jahresdebüt von Kazzio, dem besten deutschen Hindernispferdes. Nach zehnmonatiger Pause belegte der neunjährige Wallach, der von Pavel Vovcenko trainiert wird, in Mannheim in dem mit insgesamt 15000 Euro dotierten und über 4200 Meter führenden Badenia Jagdrennen mit seinem ständigen Jockey Cevin Chan (Blender) den zweiten Platz. Nach einem Rennen auf Warten fehlten Kazzio nach der langen Pause am Ende doch noch ein paar Körner, um den tschechischen Gast Green Rocks mit Sertash Ferhanov zu schlagen. Sein Trainer Pavel Vovcenko gewann aber dennoch ein Rennen, denn der achtjährige Wallach Kolonel siegte mit Stefanie Hofer im Sattel in einer Prüfung über 1900 Meter leicht mit fast drei Längen Vorsprung vor Event Mozart mit Lena Mattes und Burano mit Maxim Pecheur.

Fast zeitgleich beim Renntag in Düsseldorf zeigte in einem Ausgleich III über 1600 Meter Stall Moorbocks (Armsen) fünfjähriger Wallach Dark Forrest eine gute Leistung. Der ebenfalls von Vovcenko trainierte und von Filip Minarek gerittene Wallach muste sich in dem zehn Pferde starken Feld nur dem gleichaltrigen Wallach Yeah Cool mit Alexander Pieztsch im Sattel um gut eine Länge geschlagen geben.

Elfi Schnakenbergs Dashing Diva erfolgreich

Besonders erfolgreich verlief der Renntag in Düsseldorf für Elfi Schnakenberg. Die Trainerin aus Blender-Jerusalem sattelte mit Dashing Diva und American Dreamer nur zwei Pferde, die in verschiedenen Aufgaben Platz eins und zwei belegten. Die sechsjährige Stute Dashing Diva wurde in einem Ausgleich IV über 1700 Meter von Jockey Jozef Bojko mit viel Vertrauen geritten und gewann nach einem Rennen aus dem Vordertreffen leicht mit fast zwei Längen Vorsprung vor Blythburgh mit Adrie de Vries und Lunar Prospect mit Andreas Helfenbein. Auch Schnakenbergs zweiter Starter American Dreamer lief ein starkes Rennen. In einem Ausgleich IV über 2200 Meter musste sich der fünfjährige Wallach American Dreamer mit Andrea Besana im Sattel nur dem Mitfavoriten Jogi’s Boy mit Pablo Laborde geschlagen geben. Dritte wurde die Stute Boccachina mit dem Franzosen Guilain Bertrand im Sattel.

Beim Renntag in Magdeburg sattelte Pavel Vovcenko die fünfjährige Stute Wameera im Besitz des Galoppclubs Allertal in einem Ausgleich III über 2050 Meter. Mit Filip Minarek im Sattel lief Waamera nach dem dritten Platz in Bremen vor zwei Wochen erneut ein gutes Rennen und wurde am Ende um gut eine Länge geschlagen Dritte hinter dem Überraschungssieger Novacovic mit Bayarsaikhan Ganbat und Elbflorenz mit Alexander Pietsch.

jho