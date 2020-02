An Kauert geht kein Weg vorbei

+ Christof Kauert

Verden – Die achtjährige braune Stute Annabell und ihr Reiter Christof Kauert aus Schönebeck (Elbe) in Sachsen-Anhalt waren bei der Ver-Dinale die absoluten Stars in der Youngster Tour. Das Paar gewann nicht nur beide Qualifikationen der Kl. M** für achtjährige Pferde, sondern auch noch das Finale in Form einer Springprüfung der Kl. S* souverän.