7:1 – Verdens Kato Tavan nimmt TV Oyten auseinander

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Kato Tavan. © von der Eltz

Was für ein Paukenschlag: Im ersten Bezirksliga-Heimspiel fertigte der FC Verden 04 II am Sonntag im Derby den TV Oyten gleich mit 7:1 (4:0) ab. „Bei uns lief vielen gut, daher haben wir auch in der Höhe verdient gewonnen“, freute sich Dennis Neumann, Co-Trainer des Aufsteigers, über eine nahezu tadellose Leistung.

Verden - Völlig bedient zeigte sich hingegen Gäste-Coach Jan Fitschen: „Es war ein Komplett-Versagen bei uns, wir haben 90 Minuten nicht am Spiel teilgenommen. Keine Zweikämpfe, keine vernünftigen Abstände, Fehlpässe en masse – wir waren von vorne bis hinten nicht auf dem Platz“, fand der Oytener vernichtende Kritik.

Jan Fitschen mit vernichtender Kritik

Mit dem frühen 1:0 (6.) gab Berdan Akyol unbedrängt mit einem Schuss in den Knick den Dosenöffner. Neumann: „Danach lief es wie am Schnürchen.“ Kmail Zaid-Nasser legte allein vor Keeper Rathjen zum 2:0 nach (21.). Dann nahm der in Landesliga-Form auftrumpfende Kato Tavan den TVO förmlich auseinander. Yaya Kone spielte ihm die Kugel unbedrängt in die Füße, der Routinier lief allein auf Rathjen zu – 3:0 (27.). Mit dem 4:0 (32.) beseitigte Tavan schon vor der Pause alle Zweifel am FC-Sieg.

Berdan Akyol gibt den frühen Dosenöffner

Nachdem schon in den letzten Minuten ein Gang rausgenommen worden war, stimmten sich die Verdener in der Kabine noch einmal ein „kein Larifari in der zweiten Halbzeit zu spielen.“ Das trug Früchte, Tavan markierte nach Schnittstellen-Pass das 5:0 (54.). Ähnlich fiel dann das 6:0 (78.) durch den schnellen Bastian Deke, dem der alles überragende Tavan aus dem Gewühl heraus gar das 7:0 (76.) folgen ließ.

In den Schlussminuten kam Oyten zu einigen Abschlüssen, mit einem abgefälschten 20-Meter-Schuss erzielte Andre Geisler das Ehrentor zum 1:7 (84.).