Katja Troschka – sie dankt „Lokomotive Lars“

Luttum – Nachdem Lars und Katja Troschka aus Luttum in Hannover bei der Landesmeisterschaft auf der halben Ironman-Distanz unterwegs gewesen waren und Katja in ihrer Altersklasse Bronze geholt hatte, startete das Ehepaar jetzt bei der „Tour-Transalp“ von Innsbruck nach Riva del Garda am Gardasee. Eine knifflige Aufgabe wartete auf die Radsportler, die Route war mit sieben anspruchsvollen Etappen gespickt. Es ging über rund 800 Kilometer und 18 600 Höhenmeter. 19 Alpenpässe mussten überwunden werden. In der Mixwertung sprang der 29. Gesamtplatz unter 54 Teams heraus.

„Von der kurzen Startetappe über den Brenner – dem Tiroler Sprint – vom Inn nach Brixen ans Ufer der Eisack über 90 Kilometer durfte man sich nicht blenden lassen. Am Tag eins hieß es warm werden, die Beine auf Betriebstemperatur bringen für die nächsten drei anspruchsvollen Tage. Da kam es dann knüppeldick“, stellte Katja Troschka fest. Die erste Etappe, ein Massenzeitfahren, führte über knapp 90 Kilometer und 1200 Höhenmeter. Das Duo kam nach 2:49 Stunden ins Ziel. Beide waren damit durchaus zufrieden.

An den Tagen zwei bis vier standen mit rund 10 700 Höhenmetern drei Körnerfresser auf dem Programm. Die zweite Etappe war die längste überhaupt mit 144 Kilometern und ging von Brixen nach Kaltern am See. Die dritte Etappe führte dann nach Bormio über 138 Kilometer. Sportlich war sie absolut weltmeisterlich und landschaftlich jede schmerzhafte Kurbelumdrehung wert. „Der zweite Tag war wie bereits im Vorfeld angedroht kein leichter. Auch wegen der ständig zunehmenden Hitze“, musste die 39-jährige Katja feststellen. Nachdem das Penser Joch geschafft war, wartete der Schermoos Sattel. Viele Teilnehmer waren schiebend am Straßenrand zu sehen. „Glücklich und zufrieden ließen wir diesen hinter uns, doch uns erwartete noch ein 2,5-Kilometer-Anstieg zum Ziel. Bei 18 Prozent Steigung ging nix mehr und so musste auch ich kurz schieben. Aber wir sind gut im Ziel angekommen und haben sogar noch einige Plätze gut gemacht“, freute sich die Kirchlintlerin.

Der dritte Tag wurde nicht leichter. Aufgrund von Lawinengefahr am Gavia Pass wurde die Strecke kurzfristig umgelegt und die Zeit bereits nach 84 Kilometern genommen, doch mussten bindend 138 Kilometer gefahren werden. „Bei maximal 42 Grad war das alles nicht so einfach, doch wir nutzten den Luxus der Natur und hielten bei einigen Bergquellen an, um unsere Körper zu kühlen“, sagte der 42-jährige Lars. Die vierte landschaftlich wunderschöne Etappe führte über 134 Kilometer und 3500 Höhenmeter von Bormio nach Livignio. Und es ging unter anderem über den Umbrailpass, Forcola, Ofenpass und Berninapass nach Livignio. Eine sehr anspruchsvolle Etappe, es gab nicht viele Strecken zum Rollen, sondern es musste getreten werden, was die Beine hergaben. „Dank unserer guten Renneinteilung haben wir zwar etwas länger gebraucht, aber die Kräfte hervorragend eingeteilt, denn der abschließende Pass über drei Kilometer und 350 Höhenmeter tat noch einmal richtig weh“, meinte Katja Troschka.

Die drittletzte Etappe führte am Tag darauf von Livigno nach Aprica unter anderem über die berühmt berüchtigte Rampe des Marco Pantani. Darunter war ein Anstieg über 13 Kilometer mit einem Schnitt von über zehn Prozent Steigung. „Wir hatten aber richtig gute Beine und sind geschnorrt wie ein Uhrwerk dank meiner Lokomotive Lars. Wir waren nach 5:35 Stunden im Ziel und haben richtig viel Boden gut machen können“, freute sich die 39-jährige Kirchlintlerin. Bei der Ankunft am Etappenziel Aprica zeigte das Thermometer 42 Grad an.

Die vorletzte Etappe ging von Aprica nach Val di Sole (Ossana) über rund 84 Kilometer. „Zum Ende der Tour wurden unsere Beine immer besser, obwohl es fast nur bergauf ging. Am Ende der Etappe stand Platz 29, womit ich sehr zufrieden war“, bestätigte Katja Troschka. Die letzte Etappe führte von Val di Sole (Ossana) nach Riva del Garda über rund 100 Kilometer und 2400 Höhenmeter. „Wir hatten uns noch gar nicht richtig eingerollt, da war schon das Ziel am Gardasee erreicht. Schön war bei der Tour Transalp, wieder viele Sportler zu treffen, die man schon lange kennt. Wir freuen uns schon jetzt auf 2020“, so das Ehepaar.

Am 6. Dezember folgt die richtige Herausforderung des Jahres für die Troschkas, wenn es beim „Desert Dash“ in Namibia bei voraussichtlich über 40 Grad auf dem Mountainbike von Windhoek nach Swakopmund über 373 Kilometer geht. Dabei muss diese Strecke in höchstens 24 Stunden bewältigt werden. „Bis dahin werden wir aber noch viele Trainingskilometer zurücklegen, um das Abenteuer zu bestehen“, sagt die 39-jährige Katja. jho