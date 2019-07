Verden – Unmittelbar nach dem Hannoverschen Landesturnier (HA.LT) in Verden hat der Sportausschuss des Pferdesportverbandes Hannover die besten Nachwuchsreiter mit ihren Ponys für die Deutschen Jugendmeisterschaften Dressur und Springen in Zeiskam (Rheinland-Pfalz, 12. bis 15. September) nominiert. Dazu gehören jeweils als Reservereiterin bei den Ponys in der Dressur die Stedebergerin Shari Ann Dupree (RV Mittelweser) auf dem achtjährigen Hengst Don Diego und in der Dressur bei den Junioren Maja Schnakenberg (RV Hülsen-Aller) auf dem siebenjährigen Hengst Nymphenburgs Disco Fox. Bei den Jungen Reitern wurde Vizelandesmeisterin Erja Kastening-Richter (RV Aller-Weser) auf der 16-jährigen Stute Donauprinzessin fest nominiert.

Bei den Ponys in der Dressur wurden fest als Starter die Landesmeisterin Lena Luise Heins (RV Schneverdingen) auf Casino Royale K WE sowie Johanna-Sophie Wilhelmi (RFV Isernhagen) auf Chaplin V nominiert. In der Dressur der Junioren gehören als feste Starter Landesmeisterin Tessa Bartels (RFV Gronau) auf Dr. Best, Anna Derlien (RFV Vörie) auf Holly Golightly und Imke Stoll (RV Kirchwalsede) auf Diodorus dem Team des PSV Hannover an. Stoll nahm bei den Landesmeisterschaften nur an der ersten Wertungsprüfung teil und wurde dabei in der Dressurprüfung Kl. M** hinter Tessa Bartels Zweite. Danach musste sie aber aussteigen, weil Diodorus lahm zu gehen schien. „Das war aber im Nachhinein laut Tierarzt nur eine Verspannung“, bestätigte die 16-jährige Kirchlintelnerin, die erfolgreich für den RV Kirchwalsede reitet. Bei den Jungen Reitern startet neben Vizelandesmeisterin Erja Kastening-Richter die überragende Landesmeisterin Anna-Marie Prahl (RFV Berkhof) auf Entertainer. jho