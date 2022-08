Verdener Karateka Karl Gross – sein langer Weg zum 5. Dan

Von: Ulf Horst von der Eltz

Stolz zeigt Karl Gross die Urkunde: Der Verdener Karateka erwarb in Meppen den 5. Dan. © privat

Vor 24 Jahren begann Karl Gross beim TSV Lohberg mit dem Karate - jetzt hat er in Meppen die Prüfung zum 5. Dan erfolgreich abgelegt. Auf diesem langen Weg zählten für den Verdener eiserne Disziplin sowie intensives Training. Und ohne die Unterstützung der Familie wäre der Erfolg für den 60-Jährigen wohl nicht möglich gewesen.

Verden – Acht Jahre hatte er sich vorbereitet – jetzt erntete er den Erfolg: Karl Gross bestand die Prüfung zum 5. Dan im Shotokan Karate-Do in Meppen. „Zu so einer Leistung als 60-jähriger Elektrotechniker gehören ein langes diszipliniertes Leben und ein regelmäßiges sowie sinngemäßes Training“, zeigt sich der Verdener stolz.

Prüfung beim größten JKA-Treffen Europas

Dafür reiste Gross ins Emsland, wo das größte Treffen der JKA (Japan Karate Association) in Europa stattfand – das sogenannte Gasshuku. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Veranstaltung vor zwei Jahren abgesagt werden müssen und wurde nun nachgeholt. „Trotz der langen Unterbrechung nahmen 600 motivierte Karatekas teil“, war Karl Gross beeindruckt. In mehreren Hallen wurde in unterschiedlichen Niveau-Stufen von internationalen JKA-Trainern und Elite-Trainern des DJKB (Deutscher JKA-Karate Bund) geschult.

Die Teilnahme verpflichtete jeden Sportler dazu, drei Einheiten pro Tag zu absolvieren. Nach denen fanden zudem auch Wettkämpfe zwischen verschiedenen Karateschulen statt. Am letzten Tag der Gasshuku ergab sich die Möglichkeit für mutige und gut vorbereitete Karatekas, mit Zustimmung des jeweiligen Dojo-Leiters eine Prüfung abzulegen, um eine höhere Dan-Stufe (Schwarzgurt) zu erreichen.

Perfekte Ausführung: Karl Gross beim „mae geri“, einem Fußtritt. Der war Teil der Prüfung. © privat

Gross, der seit 2013 in der Karateschule Shogun Bremen bei Thomas Schulze (6. Dan, Weltmeister 1999) und Kirsten Manske (5. Dan, Europa- und Vizeweltmeisterin) trainiert, sowie Karateka aus aller Welt absolvierten die Prüfung zum 5. Dan erfolgreich. Sie beinhaltete die Vorführung perfektionierter Shotokan-Karate Techniken, Katas und Kämpfe gegen mehrere Karatekas. Die Prüfung stand unter der strengen Aufsicht des EU-Chef-Instruktors Shihan Hideo Ochi, des deutschen DJKB-Nationalcoaches Thomas Schulze sowie weiterer hochrangigen JKA Karate-Trainer.

Lehrgänge sogar in Tokio für Karl Gross

Der Verdener Karl Gross begann seine Laufbahn als Karateka im Jahre 1998 beim TSV Lohberg und wechselte 2013 zu der Karateschule Shogun Bremen. „Ich bin beiden Karateschulen sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, diesen Weg für mich zu ebnen. Es hat also 24 lange Trainingsjahre gedauert, bis er mich zu meiner erfolgreichen 5. Dan-Prüfung geführt hat“, berichtet der Elektrotechniker.

Eine solche Leistung könne ein Sportler nur erbringen, wenn die eigene Familie praktisch mitspiele. Gross: „Ich bin besonders stolz auf meine Frau und die drei Kinder, die mich auf meinem Weg unterstützt haben und meine nicht seltene Abwesenheit für Lehrgänge und Wettkämpfe akzeptiert haben.“ Die führten den Verdener durch ganz Europa – und sogar zwei Mal nach Tokio.