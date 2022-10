Schießen: Etelserin Karin Leismann holt bei DM den Vizetitel

Deutsche Vizemeisterin: Karin Leismann vom SV Etelsen. © Privat

Edelmetall bei der Deutschen Meisterschaft für Karin Leismann: Die Schützin des SV Etelsen holte sich den Vizetitel mit dem „KK Gewehr 50 m“ in der Seniorenklasse III mit 307,8 Ringen.

Etelsen – Bei diesen nationalen Titelkämpfen Auflage (Pistole und KK Gewehr) in Hannover war der Kreisschützenverband Achim mit sechs Aktiven vertreten, wobei es aber acht Starts gab. Karin Leismann erreichte mit 307,8 Ring Silber mit dem „KK Gewehr 50 m“ Auflage in der Seniorenklasse III. In der gleichen Klasse und mit ihr in der Mannschaft waren Heidrun Schäfer, die mit 303,7 Ringen einen guten elften Platz belegte, und Margret Hoopmann. Sie schoss 296,6 Ringe und kam auf den 22. Platz. In der Mannschaftswertung belegte Etelsen den 21. Platz.

Heidrun Schäfer wird gute Elfte

Günter Windhorst (Baden) ,Seniorenklasse IV, kam mit dem „KK Gewehr 50 m“ auf Platz 54 mit 300,6 Ringen. Horst Heywinkel (Achim), Seniorenklasse IV bzw. V, startete in den Disziplinen 50 m „Freie Pistole“ und 25 m „Sportpistole“. Mit der „Freien Pistole“ belegte er Platz 37 mit 262 Ringen – mit der „Sportpistole“ schoss er 273 Ringe und kam auf den 19. Platz. In der Disziplin „LP Auflage“ verzichtete Heywinkel auf seinen Start. Gerhard Bischoff von der SSG Mühlentor/Oyten ging mit der Disziplin „LP Auflage“ in Hannover an den Start und belegte Platz 66 mit 292,4 Ringen.